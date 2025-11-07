पटियाला में पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. पठानमाजरा दो सितंबर से बलात्कार के मामले में फरार हैं. अधिकारी बताते हैं कि विधायक की गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की गई लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है. यह मामला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है.

क्या है मामला और आरोप?

सिविल लाइंस थाने में एक सितंबर को पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में FIR दर्ज की गई थी. पीटीआई के अनुसार, जीरकपुर की एक महिला ने शिकायत में कहा कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे संबंध बनाए और 2021 में शादी की, जबकि वे पहले से शादीशुदा थे. महिला ने आरोप लगाया कि विधायक ने उसका यौन शोषण किया, धमकियां दीं और ‘अश्लील’ सामग्री भेजी. शिकायत के बाद से ही विधायक फरार हैं.

पुलिस की कार्रवाई और अपील

पठानमाजरा की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस और विशेष टीमों ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वे हाथ नहीं आए. पुलिस ने अब उनका लुकआउट नोटिस जारी किया है और उनके सरकारी आवास, निजी घर तथा बस स्टैंड के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं. साथ ही जनता से अपील की गई है कि जो भी व्यक्ति आरोपी के बारे में जानकारी रखता हो, वह तुरंत पुलिस को सूचित करे ताकि गिरफ्तारी में मदद मिल सके.

राजनीतिक हलचल और विधायक का वीडियो बयान

AAP विधायक के फरार होने से पंजाब में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है. विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि उसके ही विधायक की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है. वहीं, सितंबर में पठानमाजरा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वे पुलिस की “फर्जी मुठभेड़” से बचने के लिए भागे हैं. उन्होंने दावा किया था कि पुलिस ने उनकी कार पर गोली चलाई थी और वे केवल भगवान की कृपा से बच पाए. अब उनके वकीलों ने कहा है कि वे जल्द ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे.