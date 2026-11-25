पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले ही शिरोमणी अकाली दल (SAD) और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है. इस गठबंधन पर अब अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. बीजेपी-अकाली दल गठबंधन पर कांग्रेस पंजाब चुनाव प्रभारी सचिन पायलट ने तो इस गठबंधन पर सवाल उठाये हैं.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस गठबंधन को अवसरवाद और मजबूरी का समझौता करार दिया है. उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और इस साझेदारी को खारिज कर देगी. साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगी.

पायलट ने अलग होने के कारणों को गिनाया

#WATCH अमृतसर: पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के खिलाफ वो सारी बातें बोली जब इनका आपस में समझौता खत्म हुआ था और किन कारणों से अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूटा? क्या वो सारे कारण खत्म हो गए हैं कि अब जो खबर मीडिया में आ रही है कि अकाली दल और बीजेपी दोबारा गठबंधन करने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि किन बातों को लेकर गठबंधन टूटा और आज ऐसा क्या बदलाव आया कि आप दोबारा गठबंधन करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों दल पंजाब में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो; भाजपा और अकाली दल को जनता ने नकार दिया। अब मजबूरन एक दूसरे का दामन थाम रहे हैं... अकाली दल को और भाजपा का जवाब देना चाहिए कि किन कारणों से वह आज साथ इकट्ठा रहे हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यह सब अवसरवादिता है। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और आम आदमी पार्टी सरकार का पूरा एतबार खत्म हो चुका है। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 23, 2026

सचिन पायलट ने कहा,"ये जो गठबंधन किया है, आप देखिए 6 साल पहले जब अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, वो किन कारणों से छोड़ा था वो 3 कृषि के काले कानून जो लेकर आए थे, उस वजह से छोड़ा था. जिसमें मेरे ख्याल से आंदोलन में 700 लोगों की जान गई थी. क्या भारतीय जनता पार्टी ने MSP पर किसी को गारंटी के आश्वासन दिया है ? क्या कोई विशेष पैकेज पंजाब को दिया है? 12 साल से पंजाब में कोई उद्योग, कोई स्पेशल पैकेज, कोई आर्थिक मदद कुछ नहीं दी."

'गठबंधन एक मजबूरी का परिचय'

पायलट ने आगे निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल ने जिन बातों को बोलकर साथ छोड़ा था और बीजेपी ने जिस प्रकार के आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार, ड्रग्स , तमाम नेताओं पर छापे मारे, उनको भ्रष्टाचार कहा गया, कई बातें बोली गई. क्या वो सारे कारण खत्म हो गए हैं? गठबंधन एक मजबूरी का परिचय है. जनता सारी बात देख रही है और यह गठबंधन जो है मुझे लगता है बहुत अवसरवादिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि सत्ता हासिल करने की कोशिश में आप सिद्धांत, नैतिकता, राजनीति और जो आपने कहा उस सबको साइड पर कर लोगों को भ्रमित करने के लिए आगे आए हैं."

पायलट ने जोर देकर कहा कि पंजाब के लोग इस गठबंधन को सीधे से नकारेंगे. मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का होगा और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो बहुत जल्द गिरने वाली है. जो वैकल्पिक व्यवस्था कोई दे सकता है वो पंजाब को कांग्रेस पार्टी दे सकती है.