विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करती नजर आ रही है. पठानकोट में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चल रहे धार्मिक कार्यक्रम के मंच से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भगवंत मान सरकार के लिए सनातन का आशीर्वाद मांगा. सिसोदिया ने AAP सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से आग्रह करते हुए कहा कि हनुमान जी से आशीर्वाद दिलायें कि 2027 में भगवंत मान सरकार को दोबारा सेवा करने का मौका मिले.

पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन को राम राज्य से तुलना करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, ''असल में यही राम राज्य है जब पंजाब सरकार में राज्य के हर व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है.''

'पंजाब सरकार पर भी कृपा बरसे और भगवंत मान दोबारा CM बनें'

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है. उन्होंने कहा, ''माता और बहनों पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कृपा बरस रही है और यही कृपा पंजाब सरकार पर भी बरसे और भगवंत मान दोबारा मुख्यमंत्री बनें.''

AAP अब तक 71 प्रत्याशियों का कर चुकी ऐलान

पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. यहां विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं. आम आदमी पार्टी ने 31 अक्टूबर 2026 को पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पीएसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी थी. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर धूरी से चुनाव लड़ेंगे.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने 12 नवंबर को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी. इसमें 31 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी. पार्टी ने नए चेहरों के साथ पुराने कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया है. वहीं, 8 मौजूदा विधायकों की जगह दूसरे प्रत्याशियों को मौका दिया गया है.

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