कृषि कानूनों के विरोध में 2020 में टूटा 24 साल पुराना रिश्ता फिर जुड़ गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल (SAD) और BJP के गठबंधन का ऐलान किया. सुखबीर सिंह बादल और BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में शाह ने अकाली दल की NDA में वापसी का स्वागत किया. यह गठबंधन केवल पुरानी राजनीतिक दोस्ती की बहाली नहीं, बल्कि पंजाब में AAP और कांग्रेस के मुकाबले विपक्षी ताकतों को एक मंच पर लाने की कोशिश है.

2012 में 68 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाला शिरोमणि अकाली दल-BJP गठबंधन 2022 में अलग-अलग लड़कर बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच गया. दिए गए निर्वाचन आंकड़ों के मुताबिक, कम से कम छह सीटों पर दोनों दलों और उनके सहयोगी BSP के वोट जोड़ने पर जीत का समीकरण बदल सकता था. हालांकि, यह गणितीय आकलन है. यह मानना सही नहीं होगा कि गठबंधन होने पर सभी वोट एक-दूसरे के उम्मीदवार को खुद ही मिल जाते हैं.

गठबंधन का तीन चुनावों का सफर

2012: 68

2017: 18

2022: 6

2022 में SAD की 3, BJP की 2 और BSP की 1 सीट

अमित शाह ने 2027 का चुनाव मिलकर लड़ने और SAD की NDA में वापसी का ऐलान किया

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अकाली दल की वापसी पर खुशी जताई है. उन्होंने प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी-लालकृष्ण आडवाणी के दौर के पुराने रिश्तों का जिक्र किया. शाह ने गठबंधन को हिंदू-सिख एकता का प्रतीक बताया.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अकाली दल गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाएगा और मुख्यमंत्री पद भी उसी के हिस्से में हो सकता है. हालांकि, सीटों के बंटवारे का विस्तृत फॉर्मूला अभी घोषित नहीं हुआ है. 2012 में SAD ने 56 और BJP ने 12 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी. 2017 में सत्ता-विरोधी माहौल और AAP के उभार के बीच गठबंधन 18 सीटों (SAD 15, BJP 3) पर सिमट गया. कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई.

2022 में कृषि कानूनों के विवाद के बाद दोनों दल अलग-अलग चुनाव मैदान में उतरे. AAP ने 42.01 फीसदी वोट और 92 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया.





2012 में गठबंधन ने 68 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी. 2017 में यह संख्या घटकर 18 रह गई, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें जीतीं. 2022 में अलग-अलग लड़ने पर SAD को तीन और BJP को दो सीटें मिलीं. BSP की एक सीट जोड़ने पर सहयोगी खेमे का आंकड़ा छह था.

2012 में SAD ने 56 और BJP ने 12 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी. 2017 में सत्ता-विरोधी माहौल और AAP के उभार के बीच गठबंधन 18 सीटों (SAD 15, BJP 3) पर सिमट गया. कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई. 2022 में कृषि कानूनों के विवाद के बाद दोनों दल अलग-अलग चुनाव मैदान में उतरे. AAP ने 42.01 फीसदी वोट और 92 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया.





नोट: अंतर संयुक्त वोट और वास्तविक विजेता के वोटों का है; यह संभावित बढ़त है, प्रमाणित चुनावी नतीजा नहीं.

इन उदाहरणों में डेरा बाबा नानक में SAD और BJP के संयुक्त वोट कांग्रेस के वोटों से 1,447 अधिक होते. गुरदासपुर में यह संभावित बढ़त 2,484 और जालंधर सेंट्रल में 5,889 वोटों की होती. गढ़शंकर में दोनों दलों के वोट जोड़ने पर AAP के मुकाबले 17,824 वोटों की बढ़त बनती.

फगवाड़ा में SAD के सहयोगी BSP और BJP के वोट मिलाकर कांग्रेस से 9,484 अधिक होते. इन छह सीटों के अलावा SAD ने 2022 में मजीठा, बंगा और दाखा तथा BJP ने पठानकोट और मुकेरियां जीती थीं. BSP ने नवांशहर में जीत दर्ज की थी. इस तरह तीनों दलों की वास्तविक सीटें छह थीं. दिए गए छह उदाहरणों में वोटों का सीधा जोड़ सफल मानें तो कुल संख्या 12 तक पहुंच सकती थी. लेकिन गठबंधन के बावजूद मतदाताओं का वोट हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं था.





यह गणित बताता है कि अलग-अलग चुनाव लड़ने से कुछ सीटों पर वोटों का बंटवारा निर्णायक साबित हुआ हो सकता है. डेरा बाबा नानक में SAD और BJP के संयुक्त वोट कांग्रेस से 1,447 ज्यादा होते.

गढ़शंकर में संभावित बढ़त 17,824 और फगवाड़ा में 9,484 वोटों की होती. इन छह सीटों को वास्तविक छह सीटों में जोड़ने पर गठबंधन का संभावित आंकड़ा 11–12 तक पहुंच सकता था. लेकिन यह केवल वोटों का गणित है. गठबंधन होने पर सभी मत एक उम्मीदवार को मिलते, इसकी गारंटी नहीं थी.

SAD-BJP गठबंधन टूटने से कुछ सीटों पर वोटों का बंटवारा उनके खिलाफ गया हो सकता है, लेकिन इसे 2022 में उनकी हार का अकेला कारण नहीं माना जा सकता. 2017 में साथ रहते हुए भी गठबंधन 68 से गिरकर 18 सीटों पर आ चुका था.

2022 में AAP की 92 सीटों और 42.01 फीसदी वोट हिस्सेदारी ने मुकाबले की प्रकृति ही बदल दी थी. इस वजह से गठबंधन की वापसी से कुछ सीटों पर फायदा संभव था, लेकिन राज्य में सत्ता हासिल करने की स्थिति बनती. ऐसा इन आंकड़ों से साबित नहीं होता.

2027 में गठबंधन के सामने तीन बड़ी चुनौतियां

सीटों का बंटवारा: SAD और BJP के बीच 117 सीटों का फॉर्मूला तय करना होगा. पुराने गठबंधन में SAD 94 और BJP 23 सीटों पर लड़ती थी.

SAD और BJP के बीच 117 सीटों का फॉर्मूला तय करना होगा. पुराने गठबंधन में SAD 94 और BJP 23 सीटों पर लड़ती थी. वोटों का हस्तांतरण: 2022 में अलग-अलग मिले वोटों को एक साझा उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट करना आसान नहीं होगा.

2022 में अलग-अलग मिले वोटों को एक साझा उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट करना आसान नहीं होगा. AAP की चुनौती: 2022 में AAP ने 42.01 फीसदी वोट और 92 सीटें हासिल की थीं. गठबंधन को इस व्यापक जनसमर्थन का मुकाबला करना होगा.

2027 में SAD-BJP गठबंधन: ग्रामीण और शहरी वोटों को जोड़कर पंजाब में वापसी की रणनीति

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गठबंधन सत्ता-विरोधी माहौल को एकजुट करने और ग्रामीण-शहरी राजनीतिक समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर सकता है.

ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, गठबंधन ने 2012 में 68 और 2017 में 18 सीटें जीती थीं. 2022 में दोनों दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने से कई करीबी मुकाबलों में वोटों का बंटवारा हुआ. डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, जालंधर सेंट्रल, गढ़शंकर और सुजानपुर जैसी सीटों पर दोनों दलों के वोट जोड़ने से चुनावी नतीजे बदल सकते थे.

SAD का ग्रामीण और पंथक आधार तथा BJP का शहरी हिंदू मतदाता आधार एक साथ आने पर गठबंधन को माझा, दोआबा और शहरी इलाकों में फायदा मिल सकता है. उपलब्ध वोटों के गणित और पिछले चुनावों के रुझानों के आधार पर गठबंधन के लिए 12 से 20 सीटों तक पहुंचने की संभावना का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, यह एक चुनावी अनुमान है, निश्चित नतीजा नहीं. इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों दल एक-दूसरे के उम्मीदवारों के पक्ष में अपने मतदाताओं को कितना एकजुट कर पाते हैं.





SAD-BJP की वापसी से पंजाब में 2027 का मुकाबला नया आकार ले सकता है. 2022 के आंकड़े कुछ सीटों पर गठबंधन के संभावित लाभ की ओर इशारा करते हैं, लेकिन 2017 में साथ रहते हुए भी दोनों दलों का 18 सीटों पर सिमटना बताता है कि केवल गठबंधन सत्ता की गारंटी नहीं है.

असली परीक्षा सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन, मतदाता समर्थन और AAP सरकार के खिलाफ जनभावना को अपने पक्ष में करने की होगी. गठबंधन की ताकत केवल पुराने गढ़ों को बचाने में नहीं, बल्कि उन सीटों पर संयुक्त चुनौती पेश करने में होगी जहां 2022 में वोटों का विभाजन हुआ था. लेकिन 2022 के आंकड़ों को सीधे 2027 के संभावित नतीजों में बदलकर नहीं देखा जा सकता. मतदाताओं की प्राथमिकताएं, उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय समीकरण और सत्ता-विरोधी रुझान अंतिम परिणाम तय करेंगे.