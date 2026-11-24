बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर पंजाब की राजनीति में साथ आने जा रहे हैं. दोनों दलों के बीच 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की घोषणा की तैयारी है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान करेंगे. दोनों दलों की यह दोस्ती नई नहीं है. वर्ष 2007 में बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर पंजाब में सरकार बनाई थी.

इसके बाद 2012 में भी गठबंधन सत्ता में लौटा. दोनों पार्टियां लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहीं और 2019 तक साथ बनी रहीं. हालांकि, वर्ष 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद गहरा गए. अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए.

अब करीब छह साल बाद दोनों दलों के फिर साथ आने की तैयारी है. इस राजनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी नजर डालना जरूरी है. 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी. पार्टी का वोट शेयर करीब 42 प्रतिशत रहा था. कांग्रेस ने 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल 18 सीटों पर जीत मिली और वोट शेयर करीब 23 प्रतिशत रहा. वहीं, शिरोमणि अकाली दल ने 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 3 सीटें जीत सका था.

हालांकि, उसका वोट शेयर 18.3 प्रतिशत के आसपास रहा. बीजेपी ने 73 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उसका वोट शेयर 6.6 प्रतिशत रहा. अन्य उम्मीदवारों और दलों ने कुल 479 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 2 सीटों पर जीत मिली और उनका संयुक्त वोट शेयर करीब 4.7 प्रतिशत रहा. अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल की पुरानी साझेदारी फिर बहाल होने जा रही है. ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे का होगा. पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं और गठबंधन में दोनों पार्टियां कितनी-कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, यह उनकी आगामी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा होगा.