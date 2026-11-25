पंजाब के तरनतारन जिले से आम आदमी पार्टी (AAP) की सरपंच मनजीत कौर के पति सुखबीर सिंह पर दिनदहाड़े गोली चलाने की घटना सामने आई है. इस घटना में वो घायल हो गए हैं और उन्हें तरनतारन के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये घटना तरनतारन जिले के हलका खडूर साहिब के गांव डालेके के मोड़ के पास की है. यहां पर मौजूदा सरपंच के पति को रास्ते में रोककर नशा तस्करों द्वारा गोलियां चलाई गईं. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है.

कैसे किया हमला?

इस हमले में आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरपंच का पति घायल हो गए हैं, और उन्हें पुलिस ने इलाज के लिए तरनतारन के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है. इस मौके पर आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरपंच ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गांव के ही कुछ लोग जो नशा बेचते हैं, हम उनका विरोध करते हैं. इसी रंजिश के चलते उन्होंने हमें रास्ते में रोककर हम पर हमला कर दिया. पहले तो उन्होंने हमारी मोटरसाइकिल में अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मारी और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से सरपंच के पति घायल हो गए.

पुलिस पर लगाए देरी से पहुंचने के आरोप

मनजीत कौर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस समय पर नहीं पहुंची. उन्होंने कहा कि पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची, जिसके कारण आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश कर रही है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जायेगी.