Punjab News: पंजाब में रिकॉर्डतोड़ धान की खरीदारी

Punjab News: पंजाब में रिकॉर्डतोड़ धान की खरीदारी

Bhagwant Mann News: पंजाब में इस साल धान की फसल की रिकॉर्ड खरीदारी की गई. राज्य की विभिन्न मंडियों में तकरीबन 150 टन धान की खरीदारी की जा चुकी है. सरकार किसानों की तरक्की के लिए खूब काम कर रही है.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 03 Dec 2025 05:19 PM (IST)
Punjab News: पंजाब की किसानी और पंजाब की जवानी अब राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों की तरक्की के लिए खूब काम कर रही है. किसानों के खेतों तक सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करवाने, फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही मान सरकार किसानों की फसलों की खरीदारी एमएसपी दर पर सुनिश्चित कर रही है.

धान की रिकॉर्ड खरीदारी की गई

पंजाब में इस साल धान की फसल की रिकॉर्ड खरीदारी की गई. राज्य की विभिन्न मंडियों में तकरीबन 150 टन धान की खरीदारी की जा चुकी है. राज्य की सभी मंडियों में जरूरी सुविधाएं और प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसान, आढ़तियों, मजदूरों सहित किसी भी हितधारक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. मंडियों में फसल बेचने वाले किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.

धान खरीद से किसानों को मिली राहत

पंजाब में मान सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है. पंजाब में 1,800 से ज्यादा मंडियों में लगातार किसानों का धान खरीदा जा रहा है. मान सरकार का संकल्प है कि किसानों के खून-पसीने के साथ पैदा की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. इसके लिए लगातार काम हो रहा है. मंडियों में किसान आसानी से अपनी धान की फसल बेच रहे हैं. हर मंडी में भंडारण के लिए उचित व्यवस्था की गई है.

Published at : 03 Dec 2025 05:19 PM (IST)
Tags :
PUnjab Government PUNJAB NEWS Bhagwant Man News
