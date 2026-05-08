Video: 'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह वीडियो चर्चा में

आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में चड्ढा ने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो उसे ठीक करने के लिए कठोर दंड देना जरूरी हो जाता है. चड्ढा ने पाकिस्तान को चेतावनी जेते हुए कहा कि वो सुधर जाए नहीं तो वो दिन दून नहीं जब गंगा काशी से इस्लामाबाद तक बहेगी.

राज्यसभा सांसद ने कहा, "जय हिंद साथियों, यह सच्चाई है कि आप दोस्त बदल सकते हैं मगर अपना पड़ोसी नहीं और अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो उसे ठीक करने के लिए कठोर दंड देना हमारा पहला कर्तव्य है. आज भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि क्रूरता बर्बरता और आतंकी मानसिकता के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है. हमारी सेना जिस अदभुत वीरता और शौर्य से लड़ रही है, उससे साफ है कि इस बार आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा."

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चड्ढा ने कहा-'छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं'

राघव चड्ढा ने आगे कहा, "जिन परिवारों के बेटे सरहद पर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए. दुनिया जानती है कि हमारा ये उसूल है, ना हम किसी को पहले छेड़ते और ना ही बाद में किसी को छोड़ते हैं. चड्ढा ने सेना को सराहते हुए कहा, "22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस कायरता और क्रूरता से हमारे निहत्थे लोगों की हत्या की थी, वो मानवता के इतिहास पर एक कलंक की तरह है. हमने भी अपनी बहनों के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर की पहली इंसटॉलमेंट से ले लिया. हमारी मिसाइलें, हमारे विमान पाकिस्तान की छाती पर गरज रहे हैं. हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स को मच्छर की तरह मसलकर मार रहा है."

चड्ढा ने कहा- आतंकियों की नफरत की मानसिकता को दफना देगी सेना

बीजेपी सांसद ने कहा, "जिन आतंकवादियों ने रहम की भीख मांग रही माताओं के सामने उनके कलेजे के टुकड़े को छीना था, जिन आतंकवादियों ने पुलवामा से लेकर उरी तक हमारे लोगों पर नापाक नज़र डाली थी. जिन आतंकवादियों ने दो हज़ार आठ में मंबई में हमारे सैकड़ों निहत्थे और बेकसूर लोगों की हत्या की थी, जिन आतंकवादियों ने 2001 में हमारे लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद पर घिनौना हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने 1993 में हमारी आर्थिक राजधानी मंबई को सीरियल ब्लास्ट से दहला दिया था, हमारी सेना उन आतंकवादियों को और उनकी नफरत की मानसिकता को पूरी ताकत से दफनाने में जुटी है."

चड्ढा ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, "बस हम सबको आपस में एक रहना है, मुसीबत में देश की कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनना है. हमारी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स पाकिस्तान को फिर से याद दिला रहे हैं कि ऐसे ही 1971 में उसको धूल चटाई थी ऐसे ही पाकिस्तान के 90, 000 से अधिक सैनिकों को घुटनो पर लाकर भारत ने नया बांग्लादेश बनाया था. ऐसे ही 1999 में कारगिल में हमारी सेना ने पाक के सारे नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया था. अब की बार पाकिस्तान को सुधार कर रहेंगे. भारत पाकिस्तान को चुनौती और चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ वरना अब काशी से लेकर इस्लामाबाद तक बहेगी गंगा और रावलपिंडी में लहराएगा भारत का तिरंगा."

ऑपरेशन सिंदूर क्या है?

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पिछले साल सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो गयी थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे. इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (Pok) में नौ आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे. इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया था. पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए. हालांकि, भारतीय सेना ने उनमें से अधिकांश को विफल कर दिया. दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत के बाद 10 मई को सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति बनी, जिसके साथ ही संघर्ष विराम लागू हुआ.

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