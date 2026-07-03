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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, 'आज मैं इस...'

अमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, 'आज मैं इस...'

Sukhjinder Singh Randhawa News: पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर थी.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 03 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार (3 जुलाई) को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैंने दो महीने पहले आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स के खिलाफ एक पत्र लिखा था. आज मैं इस मामले को लेकर अमित शाह से मिला.

'गृहमंत्री से मेरी मुलाकात को राजनीतिक रंग दिया जा रहा'

कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर थी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मेरी मुलाकात को जो शरारतपूर्ण राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, मैं उसका खंडन करता हूं. यह मुलाकात पंजाब राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के संबंध में मेरी बात रखने के लिए आज पहले से ही तय थी.''

नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत के सवाल पर क्या बोले रंधावा?

पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की सूची पर संतुष्टि के सवाल पर उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी. अगर आखिर में यही होना था, तो फिर पार्टी हाईकमान के साथ इतनी सारी बैठकों का क्या मतलब था?" नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत के सवाल के जवाब में रंधावा ने कहा, "इसका जवाब अजय माकन दें. पर्यवेक्षकों की सूची में क्या था, वही बता सकते हैं."

रंधावा की गृहमंत्री से मुलाकात पर क्या बोले गोविंद सिंह डोटासरा?

उधर, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, ''पंजाब की कानून-व्यवस्था एवं सीमावर्ती इलाकों में शांति और सुरक्षा से जुड़े विषय किसी दल की नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है. पंजाब की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा के द्वारा देश-विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राष्ट्रहित के मुद्दे पर उनका लगातार विरोध करने के कारण रंधावा परिवार को लंबे से समय से धमकियां मिलती रही है. इन्हीं गंभीर विषयों को लेकर आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है.

'रंधावा की गृहमंत्री से मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए'

डोटासरा ने आगे कहा, ''इसे राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए. एक सच्चे कांग्रेसी की पहचान यही है कि वह विचारधारा पर अडिग रहते हुए भी राष्ट्रहित के हर मुद्दे पर जिम्मेदारी निभाए. रंधावा ऐसे परिवार से आते हैं, जिसने पंजाब के सबसे कठिन दौर में भी आतंकवाद और अलगाववाद के सामने कभी घुटने नहीं टेके. उनके परिवार ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए आवाज उठाई. 

उन्होंने ये भी कहा, ''यही विरासत आज भी उनके सार्वजनिक जीवन की पहचान है. ऐसे गंभीर विषय पर अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी करना न तो पंजाब के हित में है, और न ही देश के हित में है. राष्ट्रहित दलगत राजनीति से हमेशा बड़ा होता है.''

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 03 Jul 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Sukhjinder Singh Randhawa Punjab News CONGRESS AMIT SHAH
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