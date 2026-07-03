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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस में रार! आर-पार के मूड में चरणजीत सिंह चन्नी, '...तो मैं और मेरे खेमे के नेता घर बैठ जाएंगे'

पंजाब कांग्रेस में रार! आर-पार के मूड में चरणजीत सिंह चन्नी, '...तो मैं और मेरे खेमे के नेता घर बैठ जाएंगे'

Charanjit Singh Channi: कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 03 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा है. इस बीच पूर्व सीएम और लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब में अपने खेमे के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, चरणजीत सिंह चन्नी अपने खेमे के नेताओं के साथ दिल्ली जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. 

सूत्रों के मुताबिक, चन्नी आलाकमान के सामने कहेंगे कि मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग मंजूर नहीं हैं. वडिंग की जगह किसी और को कमान दी जाए. सूत्रों ने बताया कि बैठक में चन्नी ने कहा, "अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं और मेरे खेमे के नेता घर बैठ जाएंगे."

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चन्नी की बैठक में शामिल हुए ये नेता

शक्ति प्रदर्शन वाली इस बैठक में सुखपाल भुल्लर, मदनलाल जलालपुर,अंगद सैनी, लाड़ी शेरोवालिया, कीकी ढिल्लों, राणा गुरजीत , रमिंदर आवला, बरिंदर ढिल्लों, भारत भूषण आशु, सुख सरकारिया, बलवीर सिद्धू, टी बाजवा, बोलारिया, काका लोहगढ़, अजयपाल संधू, अजीतइंद्र सिंह मोफर, नाजर मांशाहिया, बलकौर सिंह सिद्धू और भूपिंदर सिंह साहोके और पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शामिल हुए.

चन्नी के समर्थकों ने मांगा प्रदेश अध्यक्ष का पद

दरअसल, हाल ही में कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने का फैसला किया. वहीं चन्नी को अलगे साल होने वाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति का प्रमुख नियुक्त किया था. चन्नी के समर्थकों की मांग है कि पूर्व सीएम को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए.

'...कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती'

इस बीच पूर्व विधायक दर्शन सिंह बराड़ ने कहा, ‘‘अगर चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो कांग्रेस पंजाब में सरकार नहीं बना सकती. राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती.’’ वहीं पूर्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ने कहा, ‘‘हमें जनता के बीच जाकर वोट मांगने हैं और लोग चन्नी को ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं.’’ 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 03 Jul 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Amrinder Singh Raja Warring Charanjit Singh Channi PUNJAB NEWS
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