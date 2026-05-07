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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'परमाणु धमकी की परवाह किए बिना आतंकवाद की तोड़ी कमर', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर बोले DGMO

'परमाणु धमकी की परवाह किए बिना आतंकवाद की तोड़ी कमर', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर बोले DGMO

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 May 2026 01:29 PM (IST)
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'परमाणु धमकी की परवाह किए बिना आतंकवाद की तोड़ी कमर', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर बोले DGMO

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Published at : 07 May 2026 01:29 PM (IST)
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