संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड पर भड़के सीएम भगवंत मान, कहा- हम डरने वाले नहीं हैं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, हम ईडी से नहीं डरेंगे.

केजरीवाल ने पूछा, आप नेताओं पर रेड में कितना काला धन मिला?

ईडी लुधियाना में मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

आरोप है कि औद्योगिक भूमि के दुरुपयोग से अपराध की आय अर्जित की.

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि हम ईडी से डरने नहीं वाले हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कांफ्रेंस में ED की छापेमारी पर कहा कि बीजेपी से वह कहना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव की तैयारी करनी है तो जनता के बीच जाओ न कि ED और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी नेताओं के खिलाफ करो. मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता इससे डरने वाले नहीं हैं.

सीएम मान ने कहा कि हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है. यहां लोग अपनी सरकार चुनते हैं. पिछले कुछ समय से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है. जहां भाजपा की सरकारें नही है वहां केंद्र सरकार ग्रांट रोक देती है. आम आदमी पार्टी के साथ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्योंकि यह पार्टी कुछ ही समय में नेशनल पार्टी बन गई. पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र का गला धीरे-धीरे करके दबाया जा रहा है.

ED, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जीत रही बीजेपी- मान

सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है इससे डर कर बीजेपी पहले भी हमारे नेताओं को डराने और धमकाने की कोशिश की गई. बीजेपी इलेक्शन अपने दम पर नहीं जीती ये ED, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जीत रही है.

उन्होंने लोकतंत्र की हत्या हो रही है हम इसकी निंदा करते है. ये कारवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता पर होती है ये डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप है.

संजीव अरोड़ा पर छापे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता के यहाँ तीन दिन में ये दूसरी ED की रेड है. केजरीवाल ने पूछा कि क्या प्रधान मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक “आप” नेताओं के यहाँ जो इतनी सारी अनगिनत रेड की हैं, उनमे कितना काला पैसा मिला? एक रुपया भी मिला? पूरा देश देख रहा है कि आप केवल सत्ता के लिए कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं.

संजीव अरोड़ा पर क्या हैं आरोप?

प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास और अन्य संबंधित स्थानों पर तलाशी ले रहा है. AAP नेता अरोड़ा पर पहले भी 2024 में औद्योगिक भूमि के कथित दुरुपयोग के लिए छापा मारा गया था, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ था.

ईडी के छापों के बाद आप के मंत्री संजीव अरोड़ा का पहला बयान, कहा- मुझे विश्वास है कि...

प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार सुबह से पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास पर तलाशी ले रहा है. अधिकारियों ने कहा कि उनसे जुड़े कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है. आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरोड़ा पर 2024 में भी ईडी ने छापा मारा था.

ईडी ने एक बयान में कहा था कि अरोड़ा और कुछ अन्य संस्थाओं से जुड़ी कंपनियों ने राज्य सरकार को "नुकसान" पहुंचाया और आवासीय परियोजनाओं के लिए औद्योगिक भूमि के कथित दुरुपयोग से अपराध की "भारी" आय अर्जित की. आज कि छापामारी में ईडी की पन्द्रह टीमें शामिल हैं .

इन सबके बीच आम आदमी पार्टी की लुधियाना इकाई के जिला अध्यक्ष जतिंदर सिंह खंगूड़ा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है.