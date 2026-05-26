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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Weather Update: पंजाब-चंडीगढ़ में नौतपा ने बढ़ाई मुश्किलें! जानें अगले 4 दिन और बढ़ेगा तापमान

Punjab Weather Update: पंजाब-चंडीगढ़ में नौतपा ने बढ़ाई मुश्किलें! जानें अगले 4 दिन और बढ़ेगा तापमान

IMD Heatwave Alert: पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी बढ़ने से बठिंडा का तापमान 44.8 डिग्री पहुंच गया, जिसके बाद सरकार ने स्कूलों और सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 26 May 2026 12:49 PM (IST)
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Punjab-Chandigarh Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में अब नौतपा का असर साफ दिखाई देने लगा है. पिछले 24 घंटों में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई शहरों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज्यादा पहुंच गया है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. बठिंडा में सोमवार को सबसे ज्यादा 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रहा.

लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव कर दिया है. अब सरकारी स्कूल और दफ्तर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं कर्मचारियों की दोपहर के भोजन की छुट्टी दोपहर 1:30 बजे के बाद होगी.

27 मई को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने 27 मई तक पंजाब के कई जिलों में तेज गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है. कई जिलों में गर्मी की स्थिति बहुत गंभीर रहने की उम्मीद है. खासकर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं.

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विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है. अगले चार दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है.

28 मई के बाद बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 28 मई के बाद पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके अलावा 29 और 30 मई को कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

इसके साथ ही कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. मौसम बदलने के बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की उम्मीद है.

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Published at : 26 May 2026 12:49 PM (IST)
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