Ludhiana: ड्यूटी जाते वक्त हादसा! बाइक से गिरते ही ट्रक ने ली ASP रैंक की महिला कर्मचारी की जान

Hambran Road Acciden: पंजाब के लुधियाना के पास हंबड़ा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक महिला सरकारी कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान रविता के रूप में हुई है, जो लुधियाना के बहादुरके रोड की रहने वाली थीं और डाक विभाग में सहायक पोस्ट सुपरिंटेंडेंट (ASP) के पद पर कार्यरत थीं.

बताया जा रहा है कि रविता अपने साथी कर्मचारी के साथ बाइक पर ड्यूटी के लिए जा रही थीं, तभी यह हादसा हो गया. इस घटना के बाद उनके परिवार में शोक की लहर है, खासकर उनकी बेटी पर इसका गहरा असर पड़ा है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब रविता अपने साथी आकाशदीप सिंह के साथ बाइक से जगराओं की ओर जा रही थीं. जैसे ही वे हंबड़ा इलाके के HDFC बैंक के पास पहुंचे, तभी अचानक एक व्यक्ति सड़क पार करने लगा और उनकी बाइक से टकरा गया.

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अचानक लगी टक्कर के कारण बाइक संतुलन खो बैठा और रविता पीछे की ओर सड़क पर गिर गईं. उसी समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक (HR62-5787) ने सड़क पर गिरी रविता को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि रविता विवाहित थी और अपनी इकलौती बेटी को अकेली पाल रही थी. इस हादसे के कारण बच्ची के सिर से मां का साया उठ गया है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही हंबड़ा पुलिस चौकी के इंचार्ज प्रीतपाल सिंह तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मौके से ट्रक को भी जब्त कर लिया है.

चौकी इंचार्ज ने बताया कि हादसे के सही कारणों का पता लगाने और पूरी घटना की गहराई से जांच करने के लिए HDFC बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर पूरी घटना की असली वजह साफ होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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