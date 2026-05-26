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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: जालंधर में पैसों के विवाद की वजह से ली जान! दोस्त ने प्रेशर कुकर से रूममेट को उतारा मौत के घाट

Punjab: जालंधर में पैसों के विवाद की वजह से ली जान! दोस्त ने प्रेशर कुकर से रूममेट को उतारा मौत के घाट

Jalandhar Crime News: पंजाब के जालंधर में पैसों के विवाद और शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान एक युवक ने प्रेशर कुकर से हमला कर अपने रूममेट और दोस्त की हत्या कर दी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 26 May 2026 11:37 AM (IST)
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Punjab Murder Case: पंजाब के जालंधर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली पैसों के विवाद ने एक दोस्ती को खून में बदल दिया. शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान एक दोस्त ने अपने ही रूममेट की हत्या कर दी. यह घटना संतोखपुरा के सराभा नगर इलाके का है.

जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक न सिर्फ गहरे दोस्त थे, बल्कि एक ही फैक्ट्री में काम भी करते थे. खर्चा बचाने के लिए दोनों ने एक ही कमरा किराए पर लिया हुआ था और लंबे समय से इकट्ठे रह रहे थे. बताया जा रहा है कि पैसों के पुराने हिसाब को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था.

क्या है पूरा मामल?

घटना वाली रात दोनों ने इकट्ठे बैठ कर शराब पी थी. इसी दौरान शराब के नशे की हालत में पुराने पैसों के हिसाब को लेकर बहस शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई.

देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आरोपी ने कमरे में पड़ा प्रेशर कुकर उठाया और अपने रूममेट के सिर पर जोरदार वार कर दिया. वार इतना जोरदार था कि युवक सिर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा. गंभीर रूप से जख्मी हुए नौजवान की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

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मृतक की पहचान प्रदीप के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला था और इस समय सराभा नगर में रह रहा था. वहीं आरोपी की पहचान राजेश के तौर पर हुई है, जो कि उसी इलाके का रहने वाला है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही PCR-16 के ASI सविंदर सिंह अपनी टीम समेत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से प्रदीप को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.

 पलिस ने मृतक की लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच पैसों का विवाद कितना गंभीर था और घटना कैसे इतनी बड़ी वारदात में बदल गया.

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Published at : 26 May 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Jalandhar Crime News PUNJAB NEWS MURDER CASE
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