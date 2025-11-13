पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा, ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने गुरुवार (13 नवंबर) को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई (ISI) द्वारा समर्थित एक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने इस ग्रेनेड हमला करने वाले नेटवर्क के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, ये आरोपी पंजाब में अशांति पैदा करने के उद्देश्य से ग्रेनेड हमला करने के लिए पाकिस्तान स्थित अपने सरपरस्तों (हैंडलर्स) के सीधे संपर्क में थे.

In a major breakthrough, Ludhiana Commissionerate Police busts an ISI-#Pakistan backed grenade attack module and arrests 10 key operatives of foreign-based handlers.



Preliminary investigation reveals that the accused were in contact with #Pak-based handlers through three… pic.twitter.com/lYsP0yXNCT — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 13, 2025

विदेशी सरपरस्तों के 10 प्रमुख गुर्गों को किया गिरफ्तार

DGP गौरव यादव ने की पुष्टि पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के माध्यम से इस कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई-पाकिस्तान द्वारा समर्थित ग्रेनेड हमले के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और विदेशी सरपरस्तों के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है.’’

बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था यह नेटवर्क

मलेशिया के रास्ते पाकिस्तान से जुड़े थे तार प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह नेटवर्क बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था. आरोपी एक हथगोले (ग्रेनेड) की आपूर्ति के लिए समन्वय स्थापित करने हेतु मलेशिया में स्थित तीन गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित सरपरस्तों के संपर्क में थे.

डीजीपी ने बताया कि पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स ने इन गुर्गों को राज्य में अशांति और दहशत पैदा करने के लिए किसी भीड़-भाड़ वाले या आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड से हमला करने का काम सौंपा था. आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध ‘इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस’ (आईएसआई) पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है, जिस पर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं.

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है पंजाब पुलिस

डीजीपी गौरव यादव ने अपने बयान में दोहराया कि पंजाब पुलिस राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पुलिस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और सीमा पार से संचालित हो रहे आतंकी नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है.