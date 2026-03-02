मोहाली में सौतेले पिता की घिनौनी करतूत, नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़, मां ने दर्ज कराई FIR

Punjab News: पंजाब के मोहाली के खरड़ इलाके में एक सौतेले पिता पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. पुलिस ने सनी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला ने सात साल पहले दोबारा शादी की थी और उसका अपने पति से झगड़ा चल रहा है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी पहली शादी 2006 में हुई थी, जिससे उसकी एक 17 साल की बेटी है. 2016 में तलाक के बाद उसने 2019 में दोबारा शादी की. जोड़े के बीच मतभेद 2021 में शुरू हुए थे और उसके पति ने उस पर बार-बार हमला किया था.

नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की

शिकायत के मुताबिक, 25 जनवरी 2026 की सुबह महिला घर पर काम कर रही थी और उसकी मां मिलने आई थी. सुबह 10-11 बजे के करीब उसका पति चुपचाप घर में दाखिल हुआ. वह कथित तौर पर नाबालिग बेटी के कमरे में चला गया. जब बेटी ने शोर मचाया तो परिवार के सदस्य कमरे में दाखिल हुए, जहां आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था. जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने महिला पर भी हमला किया.

इससे पहले भी कर चुका छेड़छाड़

पीड़िता ने इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर शिकायत दर्ज कराई. उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल खरड़ में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) ने उसके शरीर पर चोटों की पुष्टि की. उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले भी उसकी नाबालिग बेटी के साथ पहले भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण महिला चुप रही.

