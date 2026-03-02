हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: लापरवाही में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 2 दोस्तों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Punjab: लापरवाही में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 2 दोस्तों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Ludhiana News: लुधियाना में ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से दोषी को गिरफ्तार करने की मांग की.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 04:12 PM (IST)
Punjab News: पंजाब के लुधियाना में सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा जसपाल बांगर पुल के पास डी-मार्ट के पास हुआ. पुलिस ने दोषी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

मृतक की पहचान सुरजीत सिंह के रूप में हुई है. सुरजीत के सिर में चोट लगी थी. उसके भाई अर्जुन सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 25 फरवरी 2026 को उसका भाई और उसका दोस्त मनीष कुमार किराने की खरीदारी करने के लिए एक मोटरसाइकिल (PB10CY-5380) पर जसपाल बांगर से संगोवाल के डी-मार्ट जा रहे थे.

ट्रक ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप

अर्जुन सिंह के मुताबिक, जैसे ही सुरजीत जसपाल बांगर पुल पार करके डी-मार्ट के पीछे मुख्य सड़क पर पहुंचा तो एक ट्रक (PB46M-9976) के ड्राइवर, करम सिंह, बेटे जगीर सिंह वासी पट्टी ने तेज रफ्तार और लापरवाही से साइकिल चलाते हुए उसे टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुरजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनीष कुमार को गंभीर चोटें आईं. मोटरसाइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सुरजीत एक फैक्ट्री में काम करता था और अभी भी अविवाहित था.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

मृतक के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने दोषी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दोषी का ट्रक जब्त कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है. घटना के बाद परिवार शोक में डूबा हुआ है.

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से दोषी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे दोषी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए नजदीकी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रहे हैं.

Published at : 02 Mar 2026 04:12 PM (IST)
Ludhiana News PUNJAB NEWS
