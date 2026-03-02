होली से पहले जालंधर के दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'इस बार खून की होली'

पंजाब के जालंधर में सोमवार (2 मार्च) को दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. होली से पहले मिली इस धमकी के बाद प्राधिकारियों ने गहन जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने जांच के बारे में बताया कि पुलिस, दमकल विभाग, बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्तों और एम्बुलेंस को स्कूल परिसरों में भेजा गया है.

ईमेल में होली वाले दिन खून की होली खेलने की मिली धमकी

पुलिस ने बताया कि ऐसी ही धमकी अमृतसर, जालंधर, पटियाला और हरियाणा के स्कूलों को भी कुछ समय पहले मिली थी. हालांकि, ये सभी धमकियां बाद में अफवाह साबित हुईं. वहीं चंडीगढ़ के भी कई स्कूलों को 27 फरवरी को बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल मिले थे, बाद में वे भी अफवाह ही साबित हुई. इसी तरह, 19 फरवरी को पंजाब सिविल सचिवालय को बम की धमकी वाला ईमेल मिला था, लेकिन वहां से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई थी.

मिली जानकारी के अनुसार, जालंधर के एपीजे स्कूल और पुलिस डीएवी स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिसमें होली वाले दिन खून की होली और खतरनाक होली खेलने जैसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा मेल में ट्रेनों को भी निशाना बनाते हुए उड़ाने की धमकी मिली है.

एक दिन पहले ही हुई थी फायरिंग की घटना और अब ये ईमेल

पुलिस अधिकारियों ने ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर सेल को जांच सौंपी है, जिससे मेल भेजने वाले की लोकेशन और उसकी आईडी का पता लगाया जा सके. शहर में एक दिन पहले ही फायरिंग की घटना हुई थी, उसके बाद अब ये मेल के जरिए स्कूलों को धमकी मिलना स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है. वहीं अब लोग प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि अभी मामला नियंत्रण में है और सुरक्षा के लिए अलग-अलग टीमों को तैनात कर दिया गया है. वहीं लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए और कुछ भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही पुलिस को सूचना दें.