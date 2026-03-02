Punjab News: जालंधर में सनसनी! कपड़ा व्यापारी की तेजधार हथियार से हत्या, पुल के पास मिला शव

Punjab News: पंजाब के जालंधर में एक कपड़ा व्यापारी की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान 50 साल के बबलू के रूप में हुई है. बबलू शाहकोट के शंकर गांव का रहने वाला था और 20 साल से नूरमहल के रामपुर गांव में रह रहा था. उसकी नकोदर में बबलू गारमेंट्स नाम की कपड़े की दुकान थी.

वह अभी अविवाहित था और 15 साल से दुकान चला रहा था. बबलू का शव रामपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर निर्माणाधीन पुल के पास मिला है. पुलिस ने बताया कि शरीर के कई हिस्सों पर गहरे कट लगे हैं, जिससे पता चलता है कि बबलू की तेजधार हथियार से हत्या की गई है.

आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा

एएसआई गुरनाम सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल शाहकोट में रखा गया है. अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस को मौके पर कई सुराग मिले हैं और इसके आधार पर पुलिस कातिल के काफी करीब पहुंच चुकी है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

देर रात तक घर नहीं पहुंचा था बबलू

एएसआई गुरनाम सिंह ने बताया कि 28 फरवरी की शाम को बबलू अपनी दुकान आम तौर पर बंद करके रामपुर वापस आ रहा था. उसने घर फोन करके बताया था कि वह जल्द ही पहुंच रहा है, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा. जब उसके पिता दलीप सिंह उसे ढूंढने गए तो रामपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर एक निर्माणाधीन पुल के पास उसका शव मिला. अज्ञात व्यक्तियों ने तेजधार हथियारों से उसकी हत्या कर दी थी.

यह भी पढ़ें -

नोट कर लें! पंजाब में बदला स्कूलों का टाइम, मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त

Punjab: पंजाब के इस गांव में पीलिया ने दी दस्तक! 12 साल की बच्ची की हुई मौत, एक दर्जन बच्चे बीमार