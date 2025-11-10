एक्सप्लोरर
दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद पंजाब में भी अलर्ट, पुलिस को दिए गहन जांच के निर्देश
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. गाड़ियों और संदिग्ध लोगों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद देश के अलग- अलग राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस बीच पंजाब के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को सतर्क रहने को कहा गया है.
पंजाब में संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच तेज कर दी गई है.
