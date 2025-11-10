दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद पंजाब में भी अलर्ट, पुलिस को दिए गहन जांच के निर्देश

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद देश के अलग- अलग राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस बीच पंजाब के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को सतर्क रहने को कहा गया है.

पंजाब में संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच तेज कर दी गई है.