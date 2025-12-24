Punjab News: चंडीगढ़ से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां अपने घर के बाहर खेल रहे दो मासूम बच्चे अचानक लापता हो गए. जब काफी देर तक बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद भी बच्चों का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

24 घंटे बाद भी कोई जानकारी नहीं

शिकायत दर्ज होने के बाद से 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. सबसे राहत की बात यह है कि परिवार को अब तक किसी तरह की फिरौती का फोन भी नहीं आया है. पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रही है.

पुलिस को इलाके से एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें दोनों बच्चे एक-दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि इसी जगह पर बच्चों को आखिरी बार देखा गया था. पुलिस इस फुटेज के आधार पर बच्चों की दिशा और संभावित रास्तों की जांच कर रही है.

8 और 12 साल के हैं लापता बच्चे

पुलिस के अनुसार, लापता बच्चों की पहचान इशांत (8 साल) और आयुष (12 साल) के रूप में हुई है. इशांत तीसरी कक्षा में पढ़ता है, जबकि आयुष फिलहाल स्कूल नहीं जाता. दोनों बच्चों का परिवार रायपुर खुर्द का रहने वाला है और चंडीगढ़ में मजदूरी कर अपना गुजारा करता है.

मौली जग्ग्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ हरी ओम शर्मा ने बताया कि मामला सामने आते ही तुरंत तीन पुलिस टीमें गठित की गईं. इन टीमों ने पूरी रात बच्चों की तलाश की. सबसे पहले बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की जांच की गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चे शहर से बाहर तो नहीं गए.

अस्पतालों और धार्मिक स्थलों की भी तलाशी

जब इन जगहों पर कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने आसपास के अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, खाली मकानों और पुरानी इमारतों में भी तलाशी अभियान चलाया. इसके अलावा, आसपास के गांवों में मुनादी करवाई गई है, ताकि अगर किसी ने बच्चों को देखा हो तो पुलिस को जानकारी मिल सके.

पुलिस का कहना है कि इन दिनों मेलों और लंगरों का दौर चल रहा है, इसलिए संभावना है कि बच्चों को खाने-पीने की दिक्कत न हुई हो. पुलिस ने उम्मीद जताई है कि बच्चे खेलते-खेलते रास्ता भटक गए होंगे और जल्द ही सुरक्षित मिल जाएंगे. फिलहाल तलाश अभियान लगातार जारी है और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि दोनों बच्चों को जल्द से जल्द उनके परिवार से मिलाया जा सके.