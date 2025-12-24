Punjab: फतेहगढ़ साहिब में क्यों किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? 3400 से ज्यादा पुलिसवाले तैनात

Fatehgarh Sahib News: शहीदी सभा को देखते हुए पंजाब में खास सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. इस बीच स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (स्पेशल DGP) लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने फतेहगढ़ साहिब का दौरा किया और जिले में कार्यक्रम को आसानी से और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. दसवें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अनोखी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए फतेहगढ़ साहिब में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक तीन दिन की सालाना शहीदी सभा का आयोजन किया जाएगा.

फतेहगढ़ साहिब में 3,400 से ज़्यादा पुलिस कर्मी तैनात

गौरतलब है कि पूरे इलाके को स्ट्रेटेजिकली छह सेक्टरों में बांटा गया है. देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा आसानी से आने-जाने और ज़रूरी सुविधाएं पक्का करने के लिए छह सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SPs) और 24 DSP-रैंक के अधिकारियों की देखरेख में 3,400 से ज़्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. इस मौके पर स्पेशल DGP अर्पित शुक्ला के साथ DIG रोपड़ रेंज नानक सिंह और SSP भी थे. फतेहगढ़ साहिब के शुभम अग्रवाल भी मौजूद थे.

स्पेशल DGP ने शहीद समागम के लिए सुरक्षा व्यवस्था पक्का करने के लिए तैनात सभी SP और DSP रैंक के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को पूरी लगन से अपनी ड्यूटी करने का निर्देश दिया. उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को यह भी निर्देश दिया कि वे संगत के साथ पूरी तमीज़ और शालीनता से पेश आएं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगन और पक्के इरादे से काम करें.

कुल 22 पार्किंग स्लॉट दिए गए

सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने शहीदी समागम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से करवाने के लिए कई नए तरीके अपनाए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को माथा टेकने में कोई परेशानी न हो. स्पेशल DGP ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 22 पार्किंग स्लॉट दिए गए हैं और पार्किंग एरिया से गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के लिए शटल बस सर्विस भी उपलब्ध होगी.

ट्रैफिक मैनेजमेंट को आसान बनाने और लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए पुलिस ने गूगल के साथ टाई-अप किया है ताकि वे रियल-टाइम में अपना काम कर सकें. पार्किंग की जगहों की जियो-टैगिंग की गई है, और गाइडेंस के लिए साइनबोर्ड लगाए गए हैं.

ड्रोन और 300 CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया

स्पेशल DGP अर्पित शुक्ला ने कहा कि ट्रैफिक और पार्किंग के इंतज़ाम पर नज़र रखने के साथ-साथ असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखने के लिए छह ड्रोन और 300 CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस टीमें सड़क सुरक्षा बढ़ाने और कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के मकसद से एक पहल के तहत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टिव स्टिकर भी लगाएंगी.