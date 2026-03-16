Punjab Holidays: पंजाब में लगातार 3 छुट्टियां! जानें क्यों बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर?
Punjab Holidays: पंजाब के स्कूली विद्यार्थियों और सरकारी मुलाजिमों के लिए खुशखबरी है. राज्य में एक बार फिर छुट्टियों की झड़ी लगने वाली है. आइए जानते हैं पूरा शेड्यूल....
Punjab Holidays: पंजाब के स्कूली विद्यार्थियों और सरकारी मुलाजिमों के लिए अहम खबर सामने आ रही है. बता दें कि एक बार फिर से पंजाब में छुट्टियों की झड़ी लगने वाली है. सबसे पहले 21 मार्च शनिवार को ईद-उल-फितर का त्योहार आने वाला है. इस दिन सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इससे अगले दिन यानी कि 22 तारीख को रविवार आ रहा है, जिस कारण हफ़्तावारी छुट्टी रहेगी.
इस तरह से विद्यार्थियों और कर्मचारियों को दो दिन की लगातार छुट्टी का फायदा मिलेगा. मार्च का यह सप्ताह त्योहारों और छुट्टियों के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है.
शहीद दिवस और अन्य छुट्टियां
इसके बाद 23 मार्च सोमवार को भी छुट्टी ऐलान की गई है. इस दिन शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की याद में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, जिस कारण पंजाब में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
मार्च के महीने में अन्य महत्वपूर्ण छुट्टियां भी हैं. 26 मार्च वीरवार को राम नवमी के अवसर पर और 31 मार्च मंगलवार को महावीर जयंती के अवसर पर भी छुट्टियां रहेंगी. इस तरह मार्च में कई सार्वजनिक और धार्मिक छुट्टियां आती हैं, जिससे विद्यार्थियों और कर्मचारियों को लंबे वीकएंड का लाभ मिल सकता है.
छुट्टियों का महत्व और प्लानिंग
मार्च महीने में छुट्टियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का सीज़न भी शुरू हो चुका है. ज़्यादातर परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में पूरी होंगी. इसी के साथ मार्च में होली और रमज़ान जैसे त्योहार भी आते हैं, जो इस महीने को और भी खास बना देते हैं.
यदि आप छुट्टियों में कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं, तो इन तारीखों को ध्यान में रखकर ट्रिप प्लान करना सबसे सुविधाजनक होगा. इस तरह से न केवल धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व की छुट्टियों का लाभ लिया जा सकता है, बल्कि विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए आराम और तैयारी का भी पूरा समय उपलब्ध होगा.
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Source: IOCL