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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: पंजाब में पाकिस्तानी तस्करों का नेटवर्क बेनकाब! 3.5 किलो हेरोइन और पिस्तौल बरामद, 6 गिरफ्तार

Punjab News: पंजाब में पाकिस्तानी तस्करों का नेटवर्क बेनकाब! 3.5 किलो हेरोइन और पिस्तौल बरामद, 6 गिरफ्तार

Punjab News In Hindi: पंजाब पुलिस ने सीमा पार से हथियार और नशे की तस्करी करने वाले 6 लोगों को अरेस्ट किया. आरोपियों के पास से छह अत्याधुनिक पिस्तौल, 60 कारतूस और 3.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 16 Mar 2026 02:11 PM (IST)
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पंजाब में सीमा पार से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े दो अलग-अलग गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई अमृतसर और तरनतारन इलाके में की गई. पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियारों के साथ 3.5 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की है.

पंजाब पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान करण सिंह (26), गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (22), राकेश उर्फ केशू (26) और चमकोर सिंह उर्फ चमकोर (23) के रूप में हुई है. ये चारों तरनतारन जिले के खेमकरण क्षेत्र के निवासी हैं.

इसके अलावा अमृतसर के नाग कलां निवासी मखंदीन उर्फ मक्खन (22) और मुल्लेचक गांव के रहने वाले जसबीर सिंह उर्फ बीरा उर्फ रघु (19) को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और सीमा पार से हथियार तथा मादक पदार्थ मंगवाने में शामिल थे.

हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर में एक मामले में 6 अत्याधुनिक पिस्तौल और 60 कारतूस बरामद किए गए हैं. बरामद हथियारों में तुर्किये निर्मित तीन पिस्तौल, दो .30 बोर पिस्तौल और नौ एमएम की एक पिस्तौल शामिल है.

अधिकारियों के अनुसार तुर्किये निर्मित पिस्तौल बाजार में हाल ही में सामने आई नई तकनीक की हथियार श्रेणी में आती हैं और इनकी बरामदगी काफी दुर्लभ मानी जाती है. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह सीमा पार से आधुनिक हथियारों की तस्करी कर पंजाब में अपराधियों तक पहुंचाने का काम कर रहा था.

ड्रोन के जरिए हो रही थी तस्करी

डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों के संबंध पाकिस्तानी तस्करों से थे. पीटीआई के अनुसार, ये तस्कर ड्रोन का इस्तेमाल कर भारत-पाकिस्तान सीमा के पास हथियार और मादक पदार्थ भेजते थे, जिन्हें आरोपी सीमा क्षेत्र से उठाकर आगे सप्लाई करते थे.

पुलिस ने इसी मामले में राकेश और चमकोर सिंह को पहले गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर 800 ग्राम अतिरिक्त मादक पदार्थ भी बरामद किया गया. बाद में विश्वसनीय सूचना के आधार पर अभियान चलाकर जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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Published at : 16 Mar 2026 02:11 PM (IST)
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