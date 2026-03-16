पंजाब: विधानसभा के बाहर AAP विधायकों का प्रदर्शन, विशेष चोला पहनकर केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सोमवार को गैस किल्लत का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा. मध्य पश्चिम एशिया में उत्पन्न हुए अंतरराष्ट्रीय संकट की वजह से एलपीजी की बढ़ती कीमतों और किल्लत के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने सदन शुरू होने से पहले ही विधानसभा भवन के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को इस संकट के लिए जिम्मेदार बताया और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की.

संसद से निकला नारा अब पंजाब विधानसभा तक पहुंचा

गौरतलब है कि यही नारा हाल ही में देश की संसद में भी गूंज चुका है. AAP विधायकों ने वही नारा पंजाब विधानसभा के बाहर बुलंद किया. यह प्रदर्शन केवल गैस की बढ़ती कीमतों या एलपीजी संकट तक सीमित नहीं था बल्कि इसके जरिए आम आदमी पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत की विदेश नीति की विफलता की वजह से देश की जनता इस संकट में फंसी है और इसका पूरा जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

केजरीवाल को राहत के बाद AAP का बढ़ा मनोबल

यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली थी. इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल इस वक्त काफी बढ़ा हुआ है. इसी बढ़े हुए मनोबल का असर पंजाब विधानसभा के बाहर हुए इस प्रदर्शन में भी साफ दिखाई दिया.

विशेष चोला पहनकर सदन में भी बैठे

प्रदर्शन के दौरान विधायक और मंत्री विरोध दर्ज कराने के लिए विशेष चोला पहनकर आए थे. बाद में जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वे उसी चोले में सदन के भीतर भी बैठ गए. सदन में इस तरह विरोध का प्रदर्शन करने पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कड़ा एतराज जताया. उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है. इसके बावजूद कुछ समय तक AAP विधायक अपने विरोध पर डटे रहे.

गैस एजेंसियां नहीं उठा रहीं फोन, बुकिंग तक नहीं हो रही

विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन के दौरान विधायक मनिंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि गैस एजेंसियों के नंबर मिलाने पर फोन नहीं उठाया जा रहा और सिलेंडर की बुकिंग तक नहीं हो पा रही. उनके अनुसार कई परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि कई जगहों पर लोग सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं. उन्होंने कहा कि मोहाली सहित कई शहरों में गैस की किल्लत साफ दिखाई दे रही है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.