हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: केस में मदद के बदले मांगी रिश्वत, 10 हजार लेते रंगे हाथों पकड़ा गया हेड कॉन्सटेबल

Punjab: केस में मदद के बदले मांगी रिश्वत, 10 हजार लेते रंगे हाथों पकड़ा गया हेड कॉन्सटेबल

Punjab News: पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो ने थाना लखोके बहराम में तैनात हेड कांस्टेबल को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी पर केस में मदद के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 04:28 PM (IST)
Punjab News: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए फिरोजपुर जिले में तैनात एक पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई थाना लखोके बहराम में तैनात हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह के खिलाफ की गई है. विजिलेंस ब्यूरो की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

विजिलेंस ब्यूरो पंजाब के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरफ्तारी गांव स्वरूप सिंह वाला, तहसील गुरुहरसहाय, जिला फिरोजपुर के एक निवासी की शिकायत पर की गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि थाना लखोके बहराम में तैनात हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह उससे लगातार रिश्वत की मांग कर रहा है.

पहले ले चुका था 20 हजार

प्रवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था. इसी केस में मदद करने और भविष्य में किसी अन्य मामले में नामजद न करने के बदले हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह ने शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. आरोपी पुलिसकर्मी पहले ही 20 हजार रुपये ले चुका था और शेष रकम देने के लिए दबाव बना रहा था.

शिकायतकर्ता ने सूझबूझ दिखाते हुए रिश्वत मांगने के दौरान आरोपी हेड कांस्टेबल के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली. इसके बाद उसने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया. दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज

आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन फिरोजपुर में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल विजिलेंस ब्यूरो मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

Published at : 22 Jan 2026 04:28 PM (IST)
