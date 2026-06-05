मोहाली में सनसनी: प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, हत्या के बाद युवक ने किया सुसाइड का प्रयास
Mohali News In Hindi: दोनों एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में सहकर्मी थे और पिछले करीब तीन वर्षों से वहां कार्यरत थे.दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे मगर करीब छह माह पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था.
पंजाब के मोहाली में गुरूवार शाम उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब प्रेम संबंधों में ब्रेकअप के बाद एक युवक ने फेज-11 में निजी कंपनी में काम करने वाली युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या का प्रयास किया.दोनों को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी की हालत नाजुक बनी हुई है.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान डिंपल निवासी पटियाला के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान हरविंदर मान उर्फ हैरी के रूप में हुई है.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार दोनों एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में सहकर्मी थे और पिछले करीब तीन वर्षों से वहां कार्यरत थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे मगर करीब छह माह पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था. इसके बाद से हरविंदर मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. पुलिस के अनुसार शाम डिंपल कंपनी के कार्यालय में काम कर रही थी. इसी दौरान हरविंदर वहां पहुंचा और दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते आरोपी ने अपने पास मौजूद चाकू से डिंपल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.
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कार्यालय में मच गयी अफरा-तफरी
युवती कंपनी से बाहर ही निकल रही थी, तभी अचानक हरविंदर ने हमला कर दिया, जिससे मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गयी. युवती पर हमले के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से कई बार किये. जिससे एकदम चीख-पुकार मच गयी.
पुलिस ने शुरू की जांच
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दोनों को अपस्ताल भिजवाया, लेकिन युवती की मौत हो चुकी थी. बताया कि मामले की जांच जारी है.हरविंदर अभी अस्पताल में भर्ती है, परिजनों को सूचना दे दी गई है. युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच में आए तथ्यों के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी.
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