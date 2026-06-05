हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबमोहाली में सनसनी: प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, हत्या के बाद युवक ने किया सुसाइड का प्रयास

मोहाली में सनसनी: प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, हत्या के बाद युवक ने किया सुसाइड का प्रयास

Mohali News In Hindi: दोनों एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में सहकर्मी थे और पिछले करीब तीन वर्षों से वहां कार्यरत थे.दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे मगर करीब छह माह पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

By : सचिन कुमार | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 05 Jun 2026 09:09 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मोहाली में गुरूवार शाम उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब प्रेम संबंधों में ब्रेकअप के बाद एक युवक ने फेज-11 में निजी कंपनी में काम करने वाली युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या का प्रयास किया.दोनों को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी की हालत नाजुक बनी हुई है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मृतका की पहचान डिंपल निवासी पटियाला के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान हरविंदर मान उर्फ हैरी के रूप में हुई है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार दोनों एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में सहकर्मी थे और पिछले करीब तीन वर्षों से वहां कार्यरत थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे मगर करीब छह माह पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था. इसके बाद से हरविंदर मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. पुलिस के अनुसार शाम डिंपल कंपनी के कार्यालय में काम कर रही थी. इसी दौरान हरविंदर वहां पहुंचा और दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते आरोपी ने अपने पास मौजूद चाकू से डिंपल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.

यह भी पढ़ें: Punjab News: मोहाली में बड़ा आतंकी साजिश नामाक, 2.5 किलो RDX के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

कार्यालय में मच गयी अफरा-तफरी 

युवती कंपनी से बाहर ही निकल रही थी, तभी अचानक हरविंदर ने हमला कर दिया, जिससे मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गयी. युवती पर हमले के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से कई बार किये. जिससे एकदम चीख-पुकार मच गयी.

पुलिस ने शुरू की जांच 

मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दोनों को अपस्ताल भिजवाया, लेकिन युवती की मौत हो चुकी थी. बताया कि मामले की जांच जारी है.हरविंदर अभी अस्पताल में भर्ती है, परिजनों को सूचना दे दी गई है. युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच में आए तथ्यों के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Punjab Politics: राज्यसभा नहीं जाएंगे रवनीत सिंह बिट्टू? केंद्रीय मंत्री ने कहा- अब मन कर रहा है कि...

Published at : 05 Jun 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Mohali News CRIME NEWS PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
मोहाली में सनसनी: प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, हत्या के बाद युवक ने किया सुसाइड का प्रयास
मोहाली में सनसनी: प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, हत्या के बाद युवक ने किया सुसाइड का प्रयास
पंजाब
Punjab News: मोहाली में बड़ा आतंकी साजिश नामाक, 2.5 किलो RDX के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
पंजाब: मोहाली में बड़ा आतंकी साजिश नामाक, 2.5 किलो RDX के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
पंजाब
Punjab Politics: राज्यसभा नहीं जाएंगे रवनीत सिंह बिट्टू? केंद्रीय मंत्री ने कहा- अब मन कर रहा है कि...
राज्यसभा नहीं जाएंगे रवनीत सिंह बिट्टू? केंद्रीय मंत्री ने कहा- अब मन कर रहा है कि...
पंजाब
Amritsar News: अमृतसर में मर्डर मिस्ट्री! सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का गला कटा शव... पहचान में जुटी पुलिस
अमृतसर में मर्डर मिस्ट्री! सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का गला कटा शव... पहचान में जुटी पुलिस
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुम पागल हो गए हो... ट्रंप की डांट पर पहली बार बोले नेतन्याहू, कहा- सुबह को लड़ाई, दोपहर को...
तुम पागल हो गए हो... ट्रंप की डांट पर पहली बार बोले नेतन्याहू, कहा- सुबह को लड़ाई, दोपहर को...
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब
विश्व
लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया
लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया
क्रिकेट
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
हेल्थ
Rotten Mangoes: सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
ऑटो
EV की वजह से इस कंपनी को तगड़ा नुकसान, 70 साल में पहली बार हुआ ऐसा
EV की वजह से इस कंपनी को तगड़ा नुकसान, 70 साल में पहली बार हुआ ऐसा
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget