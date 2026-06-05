मध्य प्रदेश से पंजाब की सियासत साधने की जुगत में बीजेपी! कांग्रेस और आप की बढ़ेंगी मुश्किलें?

भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तरुण चुग को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. बिट्टू का राजस्थान से राज्यसभा कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है और पार्टी ने उन्हें दोबारा टिकट नहीं देने का फैसला किया है.

तरुण चुग अमृतसर के नमक मंडी क्षेत्र के रहने वाले हैं और पंजाब में भाजपा के बड़ा हिंदू चेहरा माने जाते हैं. उनका परिवार तीन पीढ़ियों से RSS से जुड़ा है. उन्होंने 1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(ABVP) से छात्र राजनीति शुरू की और बूथ इंचार्ज के रूप में भाजपा में अपना सफर शुरू किया. चुग भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव बनने वाले पंजाब के पहले नेता हैं. वे 2014 से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, एससी मोर्चे के राष्ट्रीय प्रभारी तथा जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना और लेह-लद्दाख के प्रदेश प्रभारी भी हैं.

बिट्टू की जगह चुग को क्यों चुना?

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो पार्टी हाईकमान ने रवनीत बिट्टू को दोबारा राज्यसभा टिकट न देने का संकेत पहले ही दे दिया था. बिट्टू लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद केंद्रीय मंत्री बने थे, लेकिन अब संगठनात्मक पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता को तरजीह दी गई है. जैसा कि तरुण चुग को राज्यसभा भेजने के पीछे मुख्य कारण भाजपा की कार्यकर्ता-आधारित राजनीति को मजबूत करना है. पार्टी उन नेताओं को महत्व देना चाहती है, जिन्होंने बिना स्वार्थ के लंबे समय तक बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है.

पंजाब में भाजपा को मजबूत करेंगे चुग

चुग की उम्मीदवारी पंजाब में पुराने कैडर का मनोबल बढ़ाने और संगठनात्मक नेतृत्व को ताकत देने का संदेश देती है. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. हाल ही में पार्टी ने पंजाब की कमान पूर्व कांग्रेस विधायक केवल सिंह ढिल्लों को सौंपी है. तरुण चुग को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने कोर कैडर और बाहर से आए नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है. माना जा रहा है कि चुग पंजाब से जुड़े विकास, सुरक्षा, सीमा क्षेत्र, उद्योग और युवा मुद्दों को राज्यसभा में प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं.

पंजाब में बीजेपी का यह फैसला आने वाले वक्त में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी चुग को राज्यसभा भेजकर इसे राज्य की सियासत में कैसे भुनाती है.