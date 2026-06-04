पंजाब: मोहाली में बड़ा आतंकी साजिश नामाक, 2.5 किलो RDX के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) ने मोहाली में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है. पुलिस ने विदेश में बैठे एक आतंकवादी के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से आरडीएक्स से तैयार किया गया एक शक्तिशाली आईईडी भी बरामद हुआ है, जिसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमृतसर के गुज्जरपुरा निवासी 32 वर्षीय मणि सिंह और गिलवाली गेट निवासी 28 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि बरामद किया गया आईईडी करीब 2.5 किलोग्राम वजन का था और पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार था.

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उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से मोहाली में महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की साजिश विफल हो गई. इससे बड़ी जनहानि होने की आशंका टल गई.

खुफिया सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) काउंटर इंटेलिजेंस आशीष चौधरी ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने मोहाली के वाईपीएस चौक के सामने स्थित एक पार्क के पास घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी बस से अमृतसर से मोहाली पहुंचे थे और उनके पास विस्फोटक उपकरण मौजूद था.

आरोपियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया. टीम ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आईईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया. इसके बाद विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया.

सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी के संपर्क में आए

पुलिस जांच में पता चला है कि मणि सिंह की हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश में रहने वाले एक आतंकवादी से बातचीत शुरू हुई थी. बाद में उसने अपने बहनोई अभिषेक कुमार को भी उससे मिलवाया.

जांच के अनुसार, आतंकवादी ने दोनों को कुछ काम करने के बदले आर्थिक मदद का लालच दिया था. पुलिस का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण दोनों आरोपी उसके लिए काम करने को तैयार हो गए थे.

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पूरे नेटवर्क की तलाश जारी

फिलहाल एसएसओसी थाना, मोहाली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस साजिश से जुड़े अन्य लोगों और पूरे आतंकी नेटवर्क की पहचान करने में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं.