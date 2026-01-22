Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में आज वीरवार से मौसम बदलने वाला है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से निकल रही धूप के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली. लेकिन मौसम विभाग ने बताया है कि अब मौसम एकदम करवट लेगा. दो दिन तक लगातार बिजली चमकने, बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं (50 से 60 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है. चंडीगढ़ मौसम विभाग द्वारा इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

हालांकि पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी यह सामान्य तापमान से 4.2 डिग्री ज्यादा है. मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री आदमपुर में दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

आज कहां-कहां हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, रूपनगर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और एसएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा भी देखने को मिला. इस दौरान बठिंडा में विजिबिलिटी 0 मीटर रही, जबकि अमृतसर और लुधियाना में 50-50 मीटर दर्ज की गई. राज्य के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान आदमपुर में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

तापमान बढ़ेगा, बारिश की संभावना

मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पाल के मुताबिक, ठंड का चरम समय पीछे रह गया है और अब ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना नहीं है. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) पहाड़ों की ओर पहुंच गया है.

22 जनवरी को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि 23 जनवरी को राज्य के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 24 और 26 जनवरी को सिर्फ कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं. 27 जनवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, और फिर उसके बाद दोबारा घटने की संभावना है.

आने वाले दिनों में मौसम ऐसा रहेगा

23 जनवरी – पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटा रहेगी, जबकि हवा के झोंके 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं.

फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर और मलेरकोटला में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक, बिजली चमकने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) के बलदार आसार हैं. पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना भी है.

24 जनवरी – अमृतसर, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, बरनाला और बठिंडा में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है.

25 जनवरी – अमृतसर, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, बरनाला और बठिंडा में कुछ स्थानों पर घना कोहरा रह सकता है. हालांकि मौसम सूखा रहने की संभावना है.