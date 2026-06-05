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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'लापता' पोस्टर के बाद बिक्रम मजीठिया के समर्थकों का पलटवार, लगे 'टाइगर अभी जिंदा है' वाले बोर्ड

'लापता' पोस्टर के बाद बिक्रम मजीठिया के समर्थकों का पलटवार, लगे 'टाइगर अभी जिंदा है' वाले बोर्ड

Punjab News: मजीठा में बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर पोस्टर वॉर तेज हो गई है. विरोधियों के लापता पोस्टरों के जवाब में समर्थकों ने 'टाइगर अभी जिंदा है' वाले बोर्ड लगाकर शक्ति प्रदर्शन किया.

By : सचिन कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Jun 2026 10:40 PM (IST)
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पंजाब के मजीठा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों बोर्डों के जरिए दिलचस्प राजनीतिक जंग देखने को मिल रही है. एक तरफ जहां कुछ दिनों पहले शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लापता होने के पोस्टर लगाए गए थे, वहीं अब उनके समर्थकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके समर्थन में नए बोर्ड लगा दिए हैं.

मजीठा कस्बे में लगाए गए इन बोर्डों पर लिखा है, "इन रंगे और बिल्लों को कह दो कि टाइगर अभी जिंदा है." यह संदेश सीधे तौर पर उन लोगों को जवाब माना जा रहा है जिन्होंने पहले मजीठिया के खिलाफ पोस्टर लगाए थे. इन बोर्डों के लगने के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है.

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पहले लगाए गए थे 'लापता' होने के पोस्टर

कुछ दिन पहले मजीठा क्षेत्र में ऐसे बोर्ड लगाए गए थे जिनमें लिखा था कि बिक्रम सिंह मजीठिया लापता हैं. साथ ही लोगों से अपील की गई थी कि अगर किसी को उनके बारे में कोई जानकारी मिले तो वह मजीठा पुलिस थाने को सूचित करे. ये पोस्टर उस समय लगाए गए थे जब पुलिस एक मामले में मजीठिया की तलाश कर रही थी.

1 जून को पंजाब पुलिस की टीमों ने मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर स्थित उनके घर और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी थी. पुलिस एक ऐसे मामले में उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी जिसमें आरोप है कि पुलिस हिरासत में रखे गए अकाली दल कार्यकर्ता जोबनप्रीत सिंह को छुड़वाने की कोशिश की गई थी.

आरोप है कि मजीठिया के नेतृत्व में जोबनप्रीत सिंह के परिवार के सदस्य और अकाली दल के कार्यकर्ता मजीठा पुलिस थाने पहुंचे थे. पुलिस ने इस मामले में मजीठिया समेत अन्य लोगों पर थाने पर हमला करने और कानून व्यवस्था बाधित करने के आरोप में केस दर्ज किया है.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद बदला माहौल

इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जोबनप्रीत सिंह के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस को जोबनप्रीत को रिहा करने का आदेश दिया. अदालत के निर्देशों के बाद जोबनप्रीत सिंह को रिहा कर दिया गया.

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जोबनप्रीत की रिहाई के बाद मजीठिया समर्थकों का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने मजीठा में नए बोर्ड लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके नेता राजनीतिक लड़ाई में अभी भी मजबूती से डटे हुए हैं. इससे इलाके का सियासी माहौल और गर्मा गया है.

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Published at : 05 Jun 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
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