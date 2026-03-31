Punjab News: पंजाब के पठानकोट के शिव नगर इलाके में बीती रात एक खौफनाक घटना की खबर सामने आई है, जहां मामूली रंजिश के चलते 8-10 युवकों ने एक घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया. इस हमले में 24 साल के अर्जुन उर्फ रिक्की गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके माता-पिता भी बुरी तरह जख्मी हो गए.

जानकारी के मुताबिक, हमलावर तेजधार हथियारों से लैस होकर घर में दाखिल हुए और अर्जुन पर बेरहमी से हमला किया. आरोपियों ने उसके पैरों और सिर पर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बीच-बचाव करने आई उसकी मां शमा को भी चोटें आईं, जबकि पिता राजकुमार के हाथ पर भी हमला किया गया.

हमलावर वारदात के बाद फरार हुए

बता दें कि परिवार के सदस्यों का आरोप है कि हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए और अब भी खुलेआम घूमते हुए धमकियां दे रहे हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल बना हुआ है. उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है. हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ करने के साथ-साथ बाहर खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

वहीं, मामले की जांच कर रहे डीएसपी सिटी विपिन कुमार ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और घायलों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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