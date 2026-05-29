पंजाब निकाय चुनाव में AAP की जीत पर CM मान की पहली प्रतिक्रिया, 'BJP कहती थी कि शहरी वोटर...'

पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार (29 मई) को नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की. अब इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज के स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों ने ये बता दिया है कि 2027 में आम आदमी पार्टी और ज्यादा बड़े बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी. 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए माहौल इससे बेहतर हो ही नहीं सकता.

उन्होंने कहा, ''पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में लोगों ने जहां आम आदमी पार्टी के काम पर मुहर लगाई है. वहीं, बीजेपी की नफरत और धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाली राजनीति को नकार दिया है. पंजाब के लोगों ने सेक्युलरिज्म को चुना है.''

Punjab News: लुधियाना में दो नाबालिग लड़कियां लापता! जन्मदिन सामान लेने निकली थीं, नहीं लौटीं घर

बीजेपी पांचवें नंबर पर है- भगवंत मान

CM भगवंत मान ने बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों को घेरते हुए आगे कहा, ''अभी तक तो यही पता नहीं चल रहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी के मुकाबले में कौन है. इन चुनावों में शहरी और बड़े कस्बे के लोगों ने वोट डाली थी. बीजेपी कहती थी कि शहरी वोटर उनके साथ हैं लेकिन बीजेपी पांचवें नंबर पर है. हमारी सीटें कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी तीनों को मिला ले तब भी ज्यादा है. 90 प्रतिशत से ज्यादा नगर पंचायत और नगर परिषद में आम आदमी पार्टी जीत गई है.''

'2027 का माहौल इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता'

उन्होंने ये भी कहा कि 2027 का माहौल इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता. तभी तो इतनी कोशिशें की जा रही हैं. सीएम ने कहा, ''हमारे नेताओं पर ED की रेड हो रही है. कस्बों में व्यापारियों को तंग किया जा रहा है. हमारे राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में शामिल करा लिया. माझा, मालवा और दोआबा तीनों क्षेत्रों में पार्टी जीती है.'' बता दें कि पंजाब में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के 1977 वार्डों में 26 मई को मतदान हुआ था.

पंजाब निकाय चुनाव 2026 रिजल्ट: AAP को सबसे ज्यादा सीट, BJP, कांग्रेस और SAD का जानें हाल