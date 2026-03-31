पंजाब में गैस किल्लत का होगा पक्का इलाज, लुधियाना और जालंधर में बिछेगा पाइपलाइन का जाल

LPG Crisis in Punjab News: पंजाब में इंडस्ट्री को गैस की किल्लत से बचाने के लिए सरकार अब एक अहम कदम उठा रही है. उद्योग मंत्री संजीव अरोरा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य सरकार ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल्द ही लुधियाना और जालंधर में गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तेजी से बिछाएगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह साफ किया कि घरों में गैस की कोई कमी नहीं है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सप्लाई पूरी तरह ठीक है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और लाइन दोराहा तक पहुंच गई है. आने वाले वक्त में लुधियाना के उद्योगों को जल्दी ही कवर किया जाएगा और जालंधर को भी इसी तरह जोड़ा जाएगा, जिससे उद्योगों में गैस की कोई कमी नहीं रहेगी. सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को पाइपलाइन से जोड़कर गैस की परेशानी खत्म की जाए.

इंडस्ट्री को राहत देने की तैयारी

मंत्री ने कहा कि जो इंडस्ट्री एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करती है, उन्हें अभी भी दिक्कत आ रही है. लेकिन जहां पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, उन्हें वहां कोई समस्या नहीं है. इसलिए सरकार ने कहा कि अब हर जगह जल्द से जल्द गैस पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी. मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल समस्याएं पैदा की हैं. जबकि असल में जहां पाइपलाइनें पहुंच गई हैं, वहां हालत बेहतर है.

39 लाख नए कनेक्शन का लक्ष्य

सरकार ने इस साल 39 लाख नए गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत घरों और उद्योगों दोनों को कवर किया जाएगा. उद्योग मंत्री संजीव अरोरा ने कहा कि जैसे-जैसे पाइपलाइन का नेटवर्क बढ़ेगा, गैस की उपलब्धता और आसान हो जाएगी.

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि जल्द से जल्द हर जगह गैस पाइपलाइनें बिछाई जाएं. अगर घरों को पीएनजी (PNG) गैस सप्लाई की जाती है तो लोग 12 सिलेंडरों के आधार पर प्रति वर्ष करीब ₹1,800 तक की बचत कर सकते हैं. इससे लोगों को बार-बार सिलेंडर भरवाने की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा.