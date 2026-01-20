Punjab News: पंजाब के अमृतसर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक एनआरआई महिला की होटल में हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने राजस्थान के गंगानगर से गिरफ्तार कर लिया है. कुछ दिन पहले शख्स ने अपनी पत्नी को सैर पर ले जाने का बहाना बनाकर होटल में बुलाया और वहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. आरोपी को अब अमृतसर लाकर अदालत में पेश किया गया है, जहां पुलिस ने तीन दिन का रिमांड हासिल कर लिया है.

यह घटना अमृतसर के एक प्रतिष्ठित होटल में हुई. होटल स्टाफ को तब शक हुआ जब आरोपी देर तक कमरे में नहीं लौटा और भीतर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी. कर्मचारियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए. महिला का शव बिस्तर के नीचे खून से लथपथ हालत में मिला.

ऑस्ट्रिया में रहती थी महिला

मृतका प्रभजोत कौर मूल रूप से गुरदासपुर की रहने वाली थी और अपने पति मनदीप सिंह ढिल्लों के साथ ऑस्ट्रिया में रहती थी. दोनों भारत एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आए थे. घटना के आठ दिन पहले ही वे विदेश से लौटे थे. किसी को अंदेशा नहीं था कि यह यात्रा प्रभजोत की मौत की वजह बन जाएगी.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मनदीप सिंह ने होटल के कमरे में ही पत्नी पर किरच (धारदार औजार) से कई बार हमला किया. प्रभजोत के पेट और गर्दन पर गंभीर घाव मिले. हमले की क्रूरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या को पूर्व–नियोजित माना है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.

सात साल पहले हुई थी शादी

प्रभजोत के भाई लवप्रीत सिंह ने बताया कि उसकी बहन की शादी सात साल पहले अमृतसर के जेठूवाल गांव के मनदीप सिंह से हुई थी. शादी के बाद प्रभजोत ऑस्ट्रिया चली गई और तब से दोनों विदेश में रह रहे थे. परिवार के अनुसार, बाहर से देखने पर रिश्ता सामान्य लग रहा था और किसी बड़े विवाद की जानकारी परिवार को नहीं थी.

परिवार के अनुसार, असली तनाव की वजह मनदीप का शक था. उसे लगता था कि प्रभजोत का किसी और पुरुष से संबंध है. इस शक के चलते दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे. प्रभजोत ने कई बार अपने मायके वालों से मनदीप के अत्याचार और शक की आदत के बारे में बताया था. मानसिक तनाव लगातार बढ़ता गया और यह तनाव हत्या तक पहुंच गया.

6 महीने का है बेटा

सबसे दर्दनाक बात यह है कि प्रभजोत छह महीने पहले ही एक बेटे की मां बनी थी. बच्चे के भविष्य को लेकर परिवार बेहद चिंतित है. मृतका के पिता मक्खन सिंह ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दामाद ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि लड़ाई-झगड़ा कभी उनके सामने नहीं आया.

आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में हत्या की पूरी वजह, योजना और हत्या के पीछे किसी और की भूमिका है या नहीं, इन सब पर जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है.