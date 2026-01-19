Punjab: पंजाब के इस जिले में कल सरकारी छुट्टी का ऐलान, जानिए सरकार ने क्यों किया ये ऐलान

Punjab News: पंजाब के जिला गुरदासपुर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि 20 जनवरी को पूरे जिले में सरकारी छुट्टी रहेगी. यह छुट्टी महान तपस्वी योगराज सतगुरु बाबा लाल दयाल की 671वीं जयंती के उपलक्ष्य में घोषित की गई है.

सतगुरु बाबा लाल दयाल जी का नाम पंजाब की आध्यात्मिक परंपरा में बहुत आदर के साथ लिया जाता है. वे एक महान संत, तपस्वी और समाज को सही मार्ग दिखाने वाले गुरु थे. हर साल उनकी जयंती पर जिले में बड़े पैमाने पर धार्मिक कार्यक्रम और श्रद्धा समागम आयोजित किए जाते हैं.

श्रद्धालुओं की मांग पर सरकार का फैसला

हाल ही में गुरदासपुर क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने, हल्का गुरदासपुर के नेता रमन बहल के नेतृत्व में, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से पंजाब सरकार को एक मांग पत्र सौंपा था. इस मांग पत्र में 20 जनवरी को जिलेभर में सरकारी छुट्टी घोषित करने की अपील की गई थी, ताकि लोग बिना किसी बाधा के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकें.

मांग पत्र पर चर्चा के बाद पंजाब सरकार ने निर्णय लिया कि इस साल बाबा लाल दयाल की 671वीं जयंती पर जिला गुरदासपुर में सरकारी अवकाश रहेगा.

जिले में उमंग का माहौल

छुट्टी की घोषणा होने के बाद गुरदासपुर जिले में श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है. लोग जयंती के कार्यक्रमों की तैयारी में जुट गए हैं. हर साल की तरह इस बार भी जयंती पर नगर कीर्तन, भजन-कीर्तन, सत्संग और लंगर सेवा जैसे धार्मिक आयोजन बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद है.

सरकारी छुट्टी के कारण सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, और कुछ अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे. इससे लोग आसानी से धार्मिक समारोहों में शामिल होकर बाबा लाल दयाल जी को श्रद्धांजलि दे सकेंगे.

