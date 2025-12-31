Punjab: गुरदासपुर में खाना बनाते वक्त फटा सिलेंडर, बच्चे सहित 5 लोग झुलसे, हालत गंभीर

Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है. यहां बटाला के पास आलोवाल गांव में गैस सिलेंडर फटने से पांच लोग बुरी तरह झुलस गए. इनमें से तीन एक ही परिवार के लोग थे, जिसमें एक पति, पत्नी और उनका बच्चा और साथ ही दो भाई भी घायल हो गए. सभी घायलों को बटाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बता दें कि घायलों की पहचान 26 साल के सूरजवंशी, 25 साल की उसकी पत्नी मीना कुमारी, 6 साल का बेटा आनंद, सुरेश सिंह के 25 साल के बेटे प्रताप सिंह और 25 साल के प्रकाश सिंह, दोनों बिहार के निवासी के रूप में हुई है.

चावल बनाते समय लगी आग

पीड़ितों ने यह कहा कि वे दिहाड़ी मजदूर थे और काम पर जाने से पहले चावल पकाते थे. अचानक गैस लीक होने के कारण सिलेंडर में आग लग गई. जैसे ही आग लगी, उन्होंने उसे उठाया और एक खुली जगह में फेंक दिया, जो थोड़ी देर बाद फट गया, जिसके चलते पांच लोग आग की लपटों में आ गए और गंभीर रूप से जल गए.

पांच घायलों को अस्पताल लाया गया

घायलों को इलाज के लिए बटाला के सरकारी अस्पताल लाया गया है. जानकारी देते हुए सरकारी अस्पताल की डॉ. आंचल ने बताया कि कुल पांच घायलों को अस्पताल लाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. घटना की जांच भी की जा रही है.

