Punjab: जालंधर में RTA अधिकारी की मौत, बाथरूम में मिली लाश, ऐसे हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी
Jalandhar News: जालंधर से हैरान करने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां अफसर रविंदर सिंह गिल का शव बाथरूम से मिला है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिरकर मौत का सही कारण क्या है.
Punjab News: पंजाब में जालंधर के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) अफसर रविंदर सिंह गिल का शव बाथरूम से मिला है. जालंधर हाइट्स स्थित फ्लैट के बाथरूम से उनका शव बरामद किया गया.
दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत
शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि रविंदर सिंह गिल को हार्ट अटैक आया हो सकता है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों की पुष्टि हो सकेगी.
उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक शहर बठिंडा में किया जाएगा. परिवार के सदस्य शव लेने के लिए जालंधर पहुंच गए हैं. इस मामले में किसी भी तरह के संदेह को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.
ड्राइवर-गनर गए तो बेहोश हालत में मिले
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक RTA अफसर रविंदर सिंह गिल जालंधर हाइट्स में अपने फ्लैट में रह रहे थे. सोमवार सुबह जब काफी देर तक वह फ्लैट से बाहर नहीं निकले, तो उनके ड्राइवर और गनर को शक हुआ. इसके बाद बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा गया, जहां रविंदर सिंह गिल बेहोश हालत में पड़े मिले.
पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ दिन पहले मिला था चार्ज
तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. चौकी इंचार्ज सुरजीत सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला हार्ट अटैक का लगता है, पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.
रविंदर सिंह गिल पहले बठिंडा में मोटर वाहन इंस्पेक्टर रह चुके थे. इसके बाद तरक्की मिलने पर उन्हें चंडीगढ़ हेड ऑफिस में तैनात किया गया था. हाल ही में उन्हें जालंधर के RTA का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया था.
परिवार गहरे सदमे में
परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक रविंदर सिंह गिल के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटे की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी. शादी के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, पर इस अचानक घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की ओर से भी पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह के संदेह या सवाल का स्पष्ट जवाब सामने आ सके.
