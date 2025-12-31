Punjab News: पंजाब के जालंधर नगर निगम में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. नगर निगम जालंधर की ओर से कुल 1196 पदों पर भर्ती निकाली गई है. नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि (IAS) ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. नगर निगम जालंधर में गार्डन बेलदार, सफाई सेवक, सीवरमैन, रोड बेलदार और फिटर कुली के पदों पर भर्ती की जाएगी. इन सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी. चुने गए उम्मीदवारों को 18 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा.

नगर निगम की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार पदों का पूरा विवरण इस प्रकार है-

गार्डन बेलदार: 406 पद

सफाई सेवक: 440 पद

सीवरमैन: 165 पद

रोड बेलदार: 160 पद

फिटर कुली: 25 पद

आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया

भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 10 जनवरी 2026 से नगर निगम जालंधर की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे. भरे हुए आवेदन फॉर्म 15 जनवरी 2026 से नगर निगम द्वारा निर्धारित किए गए सेंटरों पर जमा कराए जा सकेंगे. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है.

आरक्षण और चयन प्रक्रिया

यह भर्ती पंजाब सरकार के आरक्षण नियमों (रोस्टर सिस्टम) के अनुसार की जाएगी. चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा. भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धिपत्र या अपडेट केवल नगर निगम जालंधर की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा.

पारदर्शी भर्ती का दावा

मेयर वनीत धीर ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा. सरकार ने करीब एक महीना पहले इन पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया था और अब इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी भेदभाव के रोजगार मिल सके.

यह भी पढ़ें -

Punjab: पुलिस बनकर आए 8 बदमाश घर में घुसे, बच्चों पर लगाया नशे का आरोप, फिर नकदी-गहने लूट भागे

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI