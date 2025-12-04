Punjab: मशहूर कंटेंट क्रिएटर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर कर नफरत फैलाने का आरोप

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने वाले एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसे रोपड़ में गिरफ्तार किया है. आरोपी पर आईएसआई से संबंध होने का भी शक है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस ने बताया कि कंटेंट बनाने वाला भिंडरावाले का नाम लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करता था. आरोपी हिंदू और सिख युवाओं के खिलाफ पोस्ट करता था. गिरफ्तारी के बाद, पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी, अरशदीप सिंह सैनी, अपने एक्स हैंडल @the_lama_singh पर लगातार भड़काऊ, सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली सामग्री साझा कर रहा था.

विभिन्न धर्मों को बना रहा था निशाना

अरशदीप 2019 से एक्स पर सक्रिय है और उसके लगभग 13,000 फॉलोअर्स हैं. प्रारंभिक जांच में, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने पाया कि आरोपी ने सिख, हिंदू और मुस्लिम समुदायों को भड़काने वाली पोस्ट पोस्ट कीं और पोस्ट में भिंडरावाले के नाम को लेकर गलत बयान देता था.





पुलिस का कहना है कि उसके फॉलोअर्स की गतिविधियां और प्रोफाइल नफरत फैलाने की एक सुनियोजित कोशिश को दर्शाती हैं. आरोपी भिंडरावाले को उसका उचित सम्मान न देने के लिए सिख युवाओं के खिलाफ भी पोस्ट करता है.

पुलिस ने FIR दर्ज की

पुलिस ने इस मामले में 28 नवंबर, 2025 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 64 दर्ज की. आरोपी को रोपड़ में गिरफ्तार किया गया था. अदालत से पुलिस रिमांड भी मांगा जाएगा. आरोपी 2014 में यूके छोड़ गया था और हाल ही में भारत वापस आया था.

ISI लिंक जांच रही पुलिस

सीपी स्वप्न शर्मा ने कहा कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या सोशल मीडिया पर ये भड़काऊ पोस्ट एक टूलकिट का हिस्सा हैं, जो पंजाब में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के इशारे पर तैयार की गई थी.