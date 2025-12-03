Punjab News: पंजाब के जालंधर जिले के फिल्लौर इलाके में खराब सड़क एक बार फिर मौत का कारण बन गई. देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. मामला गंभीर होता देख पुलिस और फिर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की.

महिला गिरी, ट्रक ने कुचल दिया सिर

घटना नवांशहर रोड के पास गांव नगर में आधी रात हुई. यहां काफी समय से सड़क टूटी हुई है और बारिश का पानी व घरों का गंदा पानी सड़क पर भर जाता है. लोगों ने कई बार अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ. शुक्रवार देर रात महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर जा रही थी. सड़क पर जमा पानी के कारण बाइक फिसल गई और दोनों सड़क पर गिर गए. उसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रक महिला के सिर के ऊपर से गुजर गया. सिर कुचलने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई. उसका बेटा हल्की चोटों के साथ बच गया. फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है.

लोगों ने किया चक्का जाम, पूरी रात सड़क बंद

हादसे की खबर फैलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर जमा हो गए. रात 11 बजे लोगों ने अपरा से फिल्लौर तक नवांशहर रोड को पूरी तरह बंद कर दिया. इससे लंबा जाम लग गया. पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे.

लोगों का कहना था कि सड़क पर पानी भरने की समस्या महीनों से है. कई बार बीडीपीओ को शिकायत की गई, लेकिन न तो सड़क सुधारी गई और न ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था की गई. इसी लापरवाही के कारण महिला की जान गई.

BDPO को किया गया सस्पेंड, कार्रवाई की मांग पर ग्रामीण अड़े

लोगों के हंगामे के बाद प्रशासन हरकत में आया. मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारी लोगों से बातचीत करने लगे. लोगों ने साफ कहा कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती, वे सड़क नहीं खुलने देंगे.

लंबी बातचीत के बाद प्रशासन ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDPO) फिल्लौर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सड़क की मरम्मत और पानी निकासी का काम तुरंत शुरू किया जाएगा.

लोगों ने कहा - रोज होता है हादसा, अब समाधान जरूरी

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि सड़क पर हमेशा पानी खड़ा रहता है, जिससे फिसलन बनी रहती है. कई बार लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है और अब इस सड़क को ठीक करना बेहद जरूरी है. अधिकारी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करवाकर शव परिजनों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.