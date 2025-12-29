हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचंडीगढ़: गुरु ग्रंथ साहिब चोरी हुए स्वरूप पर CM मान ने SGPC को घेरा, कहा- 'अपने राजनीतिक आकाओं के...'

चंडीगढ़: गुरु ग्रंथ साहिब चोरी हुए स्वरूप पर CM मान ने SGPC को घेरा, कहा- 'अपने राजनीतिक आकाओं के...'

Bhagwant Mann News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने SGPC अध्यक्ष को शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के हाथ की कठपुतली बताया है. SGPC ने मामले में सरकार पर दखल देने के आरोप लगाए हैं.

By : सचिन कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Dec 2025 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

गुरु ग्रंथ साहिब के 328 चोरी हुए स्वरूप (copies) के मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पंजाब सरकार आमने सामने आ गए हैं. SGPC ने इस मामले में पंजाब सरकार द्वारा FIR दर्ज करने और एक Sepcial Investigation Team (SIT) बनाए जाने पर सरकार पर SGPC के मामलों में दखलंदाजी करने के आरोप लगाए हैं. 

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने SGPC अध्यक्ष को शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के हाथ की कठपुतली बताया है. सीएम मान ने कहा है कि एसजीपीसी अध्यक्ष इस मामले में दोहरे मापदंड अपना रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कमेटी की बैठक के प्रस्तावों का भी जिक्र किया.

स्वरूप चोरी मामले पर क्या बोले सीएम?

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप चोरी होने का मामला जब सामने आया उसके बाद अगस्त 2020 में SGPC की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ था. इस प्रस्ताव में था कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई थी इनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए.  

हालांकि अगले ही महीने एसजीपीसी की बैठक में पिछली बैठक में पारित प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया. अगर तब एसजीपीसी ने कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पारित किया था तो उस वक्त क्या ये सरकार की दखलंदाजी नहीं थी. 

सीएम मान ने कमेटी पर लगाए आरोप

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप चोरी होने के मामले में अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर बोल रही है. भगवंत मान ने कहा कि कई लोगों और संस्थाओं ने इसमें जांच की मांग की थी जिसके बाद FIR  दर्ज करके SIT इस मामले में जांच कर रही है. 

पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के चोरी हुए स्वरूप के मामले ने तूल पकड़ ली है. इसको लेकर सरकार और SGPC एक-दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने SGPC कमेटी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 08:27 PM (IST)
Tags :
Chandigarh News PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
Advertisement

वीडियोज

2025 के सबसे पॉपुलर Web Series: The Bads of Bollywood, Dupahiya, Black Warrant
2025 में जन्मे bollywood के नन्हे चमकते सितारे: Katrina-Vicky, Kiara-Sidharth, Parineeti-Raghav, Bharti-Haarsh
Mannat:🤷‍♀️करीब आकर भी रहे गए दूर, Mannat-Vikrant की अधूरी कहानी पर Suspense बरकरार #sbs
Health Insurance है लेकिन काम का नहीं? | Policy Review क्यों ज़रूरी है| Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
जनरल नॉलेज
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
Video: जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
शिक्षा
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget