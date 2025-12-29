पंजाब में बड़ी वारदात! 50 लाख ना देने पर तरन तारन के खेती स्टोर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

Punjab News: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने हर तरफ दहशत फैला दी है. गैंगस्टर/आतंकवादी लखबीर लंडा के मांगी गई फिरौती की रकम न देने के चलते फतियाबाद में स्थित खेती स्टोर पर दो अज्ञात लोगों के फायरिंग करने का मामला सामने आया है. हालांकि, इस वारदात के दौरान दुकान में बैठे मालिक को जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. वारदात की सूचना मिलते ही थाना श्री गोइंदवाल साहिब के मुखी राजकुमार सहित पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

दुकान के बाहर ताबड़तोड़ चलीं गोलियां

दुकान मालिक आशु चोपड़ा पुत्र राकेश कुमार ने बताया कि बीते करीब एक हफ्ता पहले उन्हें आतंकवादी लखबीर सिंह लंडा का नाम लेते हुए फोन कॉल पर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी. जिसके बाद आज सोमवार सुबह करीब 11 बजे जब उनका बड़ा भाई पंकज चोपड़ा खेती स्टोर, फतियाबाद जिला तरनतारन में मौजूद था तो दो व्यक्ति पैदल आए और उन्होंने दुकान पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते दुकान के आगे लगा शीशा टूट गया और आरोपी मौके से पैदल दाना मंडी की ओर फरार हो गए.

कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई

चोपड़ा परिवार के सभी रिश्तेदारों को बीते महीनों के दौरान लाखों रुपये की फिरौती संबंधी धमकियां आ चुकी हैं, जिसके संबंध में विभिन्न मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं. इस वारदात के बाद फतियाबाद में मौजूद सभी दुकानदारों में सहम देखने को मिल रहा है. वहीं मौके पर पहुंची थाना गोइंदवाल साहिब की पुलिस ने फायरिंग के दौरान सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

