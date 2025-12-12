Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में आज यानी कि 12 दिसंबर से घना कोहरे का येलो अलर्ट जारी है. यह हालत लगातार तीन दिन बनी रहेगी. इसके साथ ही आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो रहा है. पिछले 24 घंटों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की कमी दर्ज की गई है. अब यह तापमान सामान्य स्तर के करीब बना हुआ है.

राज्य में सबसे ठंडा स्थान आदमपुर रहा, जहां तापमान 4.0 डिग्री दर्ज हुआ. दूसरी ओर, चंडीगढ़ का तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 3.6 डिग्री कम है. हालांकि पूरे हफ्ते मौसम सूखा ही रहेगा और बारिश के आसार नहीं हैं.

इस हफ्ते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होंगे सक्रिय

मौसम विभाग के मुताबिक, अब एक के बाद एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होंगे. एक आज शाम या 13 तारीख तक हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच जाएगा. जबकि दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17–18 दिसंबर को हिमालयी इलाकों में पहुंचेगा. इससे मौसम पर असर पड़ेगा.

धुंध का अलर्ट जारी

इस कारण पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड में वृद्धि होगी. आज हिमाचल से सटे इलाकों में धुंध का अलर्ट जारी है. एक साथ ये जिले प्रभावित रहने की संभावना है— गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला.

दिन और रात दोनों में बढ़ने लगी सर्दी

अगर दिन के अधिकतम तापमान की बात करें तो अब इसमें भी कमी आनी शुरू हो गई है. सभी जिलों का दिन में तापमान 22.1 डिग्री से 27 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है. राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री की कमी आई है. अब यह सामान्य स्तर के करीब पहुंच चुका है.

दूसरी ओर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री के बीच चल रहा है. सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री मोहाली में और 6.9 डिग्री चंडीगढ़ में दर्ज किया गया है.

इसके अलावा अमृतसर में 6.7 डिग्री, लुधियाना 6.4 डिग्री, पटियाला 7.4 डिग्री, पठानकोट 6.9 डिग्री, बठिंडा 6.2 डिग्री, फरीदकोट 4.9 डिग्री, लुधियाना में एक और रीडिंग 8.3 डिग्री और होशियारपुर में 5.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम

दक्षिणी जिलों (जैसे बठिंडा, मानसा, फाजिल्का, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब और फरीदकोट) में दिन का तापमान लगभग 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है. राज्य के बाकी हिस्सों में यह 22 से 24 डिग्री के बीच रहेगा. इस हफ्ते दिन का तापमान ज्यादातर सामान्य या उससे थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है.

इस हफ्ते रात के तापमान की बात करें तो यह 6 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है. कुल मिलाकर, न्यूनतम तापमान सामान्य से लेकर थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है. हालांकि अगले 48 घंटों में रात का तापमान कुछ बढ़ सकता है, उसके बाद बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.