पंजाब और चंडीगढ़ में 15 तारीख तक मौसम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, जानें ताजा अपडेट

पंजाब और चंडीगढ़ मौसम: पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और गरज अब खत्म हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 अप्रैल तक मौसम साफ और खुश्क रहने की उम्मीद है और बारिश या गरज की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इस दौरान, तापमान धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, हालांकि सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है।

कल के मुकाबले अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, हालांकि यह अभी भी सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम है। राज्य में सबसे कम अधिकतम तापमान होशियारपुर और अमृतसर में 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

15 तारीख से बदलेगा मौसम

पश्चिमी गड़बड़, जो कि उत्तरी भारत में मौसम को प्रभावित कर रही है, इस समय जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, जिसके कारण बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ऊपरी-हवा चक्रवाती सर्कुलेशन भी मौजूद है।

ज़्यादा-ऊंचाई वाली हवाएं (जेट स्ट्रीम) इन मौसम प्रणालियों को और सक्रिय कर रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 15 अप्रैल, 2026 से एक नया पश्चिमी गड़बड़ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे वहां मौसम में बदलाव आ सकता है।

अप्रैल में 525% हुई ज्यादा बारिश

पंजाब में 1 अप्रैल से 9 अप्रैल, 2026 के बीच सामान्य से काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस दौरान औसत बारिश 25.6 मिलीमीटर रही, जो कि सामान्य 4.1 मिलीमीटर के मुकाबले ज्यादा है। इस तरह, सूबे में 525% ज्यादा बारिश हुई। जिला-वार आंकड़ों के अनुसार, फाजिल्का में सबसे ज्यादा 56.8 मिलीमीटर और होशियारपुर में सबसे कम 4.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

पांच दिनों में तापमान 8 डिग्री बढ़ने का अनुमान

मौसम विभाग, चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरेन्द्र पाल के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लोगों को दोबारा गर्मी महसूस होगी।