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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना: 'माफ़ करना पापा, मेरे लिए मौत ही एक रास्ता है', पंखे से लटककर युवक ने किया सुसाइड, क्या थी वजह?

लुधियाना: 'माफ़ करना पापा, मेरे लिए मौत ही एक रास्ता है', पंखे से लटककर युवक ने किया सुसाइड, क्या थी वजह?

Ludhiana News: लुधियाना में एक युवक ने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से दो पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या के पीछे का कारण बताया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 05:57 PM (IST)
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  • पिता ने पुलिस द्वारा परेशान करने का जताया दुख।

Punjab News: पंजाब के लुधियाना से दिल दहला देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक युवक ने अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है. मृतक की पहचान हरदीप सिंह के रूप में हुई है. इसका घटना का पता तब चला जब उसके पिता ने दरवाजा खोलने के लिए आवाज़ लगाई लेकिन जब उसने नहीं खोला तो फिर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दरवाजा तोड़ा गया. कमरे में युवक पंखे से लटका हुआ नजर आया.

पुलिस को मौके से दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. इसमें उसने उन लोगों के नाम का ज़िक्र किया है, जिनके साथ उसका पैसों का हिसाब-किताब था. डीसीपी जसकिरनजीत सिंह तेजा ने बताया कि सुसाइड नोट में कुछ निजी व्यक्तियों के नाम थे लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी का नाम नहीं था. अन्य अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

आत्महत्या नोट में उसने अपनी मौत के लिए सुरिंदरपाल ढिल्लों नाम के एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया. उसने लिखा, "उसने साइबर क्राइम लुधियाना में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई और अपने साले, जो कि साइबर क्राइम में है, उसके साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल किया."जिस कारण मैं मानसिक तौर पर परेशान होकर यह कदम उठा रहा हूं. इसके अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है. मेरे लिए मौत ही एकमात्र रास्ता था. माफ़ करना, पापा. अगर मैंने आपको दुखी किया है. सुसाइड नोट के लास्ट में अंग्रेजी में Bye लिखा है.
पुलिस वाले परेशान करते थे 

पुलिस बेटे को करती थी तंग- पिता

पिता इकबाल सिंह ने कहा कि मेरे बेटे का नाम हरदीप सिंह था. पुलिस उसे तंग करती थी. यह पैसे के लेन-देन का मामला था. मेरे बेटे का इमीग्रेशन का काम था. हरदीप जोधां में काम करता था. कारोबार में मंदी के कारण उसने कार धोने का कारोबार खोला. वह मेरे साथ कोई भी वित्तीय लेन-देन साझा नहीं करता था. वह मुझे कोई दुख नहीं देना चाहता था. मैं और मेरा बेटा घर में अकेले रहते थे.

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Published at : 10 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
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