कलियुगी पिता ने शर्मसार किए रिश्ते! 2 साल से शोषण झेल रही थी युवती, अब दर्ज कराई शिकायत

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना में हैबोवाल इलाके (Haibowal) के जस्सियान रोड से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटी ने अपने ही पिता पर पिछले दो सालों से यौन शोषण करने और अब बलात्कार की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत दोषी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र 18 साल है, जबकि आरोपी पिता एक फैक्ट्री में काम करता है.

दो सालों से सह रही थी शोषण

पीड़ित कल्पना (काल्पनिक नाम) ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसके पिता रंजन (काल्पनिक नाम) पिछले करीब दो सालों से उसका यौन शोषण कर रहे थे. वह बेइज्जती, मानसिक दबाव और खासकर सामाजिक बदनामी के डर से काफी लंबे समय तक चुप रही, लेकिन समय के साथ उसके बेरहम पिता की हरकतें घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ती चली गईं.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह लगातार अपने पिता के कारण मानसिक और शारीरिक दबाव सह रही थी, लेकिन बदनामी के डर से वह किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी.

मौका पाकर आरोपी ने की हैवानियत की कोशिश

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 15 मार्च 2026 की बताई जा रही है. शिकायत के अनुसार, उस दिन पीड़िता घर में अकेली थी. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी पिता ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की.

लेकिन इस बार युवती ने हिम्मत जुटा कर विरोध किया और किसी तरह आरोपी पिता के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई. इस घटना के तुरंत बाद वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से शिकायत दर्ज की.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पीड़िता के बयान के आधार पर हैबोवाल पुलिस स्टेशन ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IB) की धारा 64 (बलात्कार का प्रयास), 75 और 62 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.