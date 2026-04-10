Punjab: जिम कोच ने मालिक को लगाया लाखों का चूना, पैसे वापस मांगने पर देने लगा धमकी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने कोच व साथियों पर मामला दर्ज किया

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के टिब्बा रोड इलाके में जिम मालिक के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. सिद्धू प्रीमियम फिटनेस जिम के मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक कर्मचारी (कोच) और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि कोच ने पिछले 6-7 महीनों में लगभग 20 लाख रुपये का घोटाला किया है.

शिकायत में किस्मत एवेन्यू टिब्बा रोड के निवासी गुरजीत सिंह ने बताया कि वह सिद्धू प्रीमियम फिटनेस जिम चलाता है. आशु उसके लिए जिम कोच के तौर पर काम करता था. मालिक ने उस पर इतना भरोसा किया कि वह सिर्फ कोचिंग ही नहीं, बल्कि सभी वित्तीय खाते संभालता था. गुरजीत सिंह के मुताबिक, जब उसने पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड और खातों की जांच की तो उसे पता चला कि आशु ने लगभग 20 लाख रुपये का गबन किया है.

पैसे मांगने पर मिलीं धमकियां

पीड़ित का आरोप है कि जब उसने आशु से गबन के बारे में पूछताछ की और अपने पैसे वापस मांगे तो उसने अपना असली स्वभाव कबूल कर लिया. आरोपी आशु ने अपने साथियों पूनम और मनदीप सिंह (गुलाबी बाग के निवासी) के साथ मिलकर पीड़ित के साथ गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए, टिब्बा पुलिस स्टेशन ने शिकायत की पूरी जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है (पीजीडी नंबर 752572). पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 318(4), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 61(2), आईपीसी की धारा 303(2), आपराधिक धमकी अधिनियम (सीआईडी) की धारा 351(2) और आईपीसी की 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें -

पंजाब चुनाव 2027 में किसकी बनेगी सरकार? शिअद प्रमुख का दावा- 'इस बार हर एक व्यक्ति ने...'



पंजाब सरकार की बड़ी पहल, अभिभावकों को रोज मिलेगा बच्चों के अटेंडेंस का SMS

