Punjab News: पंजाब के स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. इस बीच अब छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने सेशन के लिए 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास की प्री-बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. एस. सी. ई. आर. टी. के मुताबिक, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ये परीक्षाएं 16 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेंगी.

बता दें कि स्कूलों में 13 जनवरी तक सर्दी के कारण छुट्टियां हैं. 14 जनवरी से दोबारा स्कूल खुलने के 2 दिन बाद ही ये परीक्षाएं शुरू होंगी. परीक्षाओं का समय सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक तय किया गया है.

क्या बदला जाएगा स्कूलों का टाइम

इस दौरान अगर किसी कारण स्कूल का समय बदलता है तो स्कूल खुलने के आधे घंटे बाद परीक्षा शुरू करके 3 घंटे का समय दिया जाएगा. विभाग के जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 5वीं क्लास के प्रश्न-पत्र हेड ऑफिस से भेजे जाएंगे, जबकि 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के प्रश्न-पत्र स्कूल प्रमुख अपने स्तर पर तैयार करवाएंगे.

विशेष प्रश्न-पत्र स्कूल स्तर पर तैयार करवाए जाएंगे

स्कूल प्रमुख को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि डेटशीट में दर्शाए गए विषयों के अलावा 12वीं क्लास के वोकेशनल या अन्य अतिरिक्त विषयों की डेटशीट वह अपने स्तर पर तैयार करें और 30 जनवरी तक सभी परीक्षाएं संपन्न करवाएं. इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर सी. सी. ई./आई. एन. ए. के अंक पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. विशेष क्षमता वाले छात्रों के लिए विशेष प्रश्न-पत्र स्कूल स्तर पर ही तैयार करवाए जाएंगे.

डेटशीट- क्लास 5वीं

22 जनवरी : हिंदी

23 जनवरी : पर्यावरण शिक्षा

24 जनवरी : अंग्रेजी

28 जनवरी : गणित

29 जनवरी : पंजाबी

क्लास 8वीं

16 जनवरी : अंग्रेजी

17 जनवरी : इलेक्टिव विषय

19 जनवरी : हिंदी

20 जनवरी : गणित

22 जनवरी : विज्ञान

23 जनवरी : पंजाबी

24 जनवरी : शारीरिक शिक्षा

28 जनवरी : सामाजिक शिक्षा

29 जनवरी : कंप्यूटर साइंस

क्लास 10वीं

16 जनवरी : अंग्रेजी

17 जनवरी : कंप्यूटर साइंस

19 जनवरी पंजाबी (बी)

20 जनवरी : गणित

22 जनवरी : सामाजिक शिक्षा

23 जनवरी : हिंदी

24 जनवरी : पंजाबी (ए)

28 जनवरी : विज्ञान

29 जनवरी : शारीरिक शिक्षा/एन. एस. क्यू. एफ./इलेक्टिव विषय

क्लास 12वीं

16 जनवरी भूगोल/इलेक्टिव विषय/एफ. ई. बी.

17 जनवरी : पंजाबी (जनरल)

19 जनवरी : अंग्रेजी (जनरल)

20 जनवरी : फिजिक्स/हिस्ट्री/अकाउंटेंसी/इलेक्टिव विषय

22 जनवरी : केमिस्ट्री/इकोनॉमिक्स/इलेक्टिव विषय

23 जनवरी : पर्यावरण शिक्षा

24 जनवरी : कंप्यूटर साइंस

28 जनवरी : गणित/इलेक्टिव विषय

29 जनवरी : पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी (इलेक्टिव)

30 जनवरी : बायोलॉजी/बिजनेस स्टडीज/राजनीति शास्त्र/इलेक्टिव विषय